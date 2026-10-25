MEDVEDEV PORUČIO TRAMPU: Ispravite neprijatni nesporazum zvani Zelenski
VOLODIMIR Zelenski, tražeći pomoć od SAD, istovremeno redovno "pljuje svom pokrovitelju pravo u lice", napisao je na Maksu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, koji je sastavio spisak od deset takvih postupaka kijevskog režima.
Medvedev je, između ostalog, podsetio da je Zelenski podržavao korumpirane političke protivnike predsednika Donalda Trampa i odbio da mu preda kompromitujući materijal o njima, okretao evropske lidere protiv američkog predsednika i "više puta otkačio" SAD i njihove mirovne inicijative.
Takođe, Zelenski je, tražeći novac, "obrisao noge o Amerikanca", odbivši da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, doveo svet na ivicu nuklearnog sukoba, "besramno krao" američki novac, povezao se s meksičkim narko-kartelima i ucenjivao Vašington pretnjama sopstvenim porazom i posledicama koje bi takav ishod imao po ceo Zapad.
- Ukratko, kijevski ološ redovno pljuje predsedniku SAD pravo u lice, ignorišući njegove pozive i okrećući protiv njega uticajne Amerikance i ostale Evropljane - zaključio je Medvedev.
Kako je dodao, predsednik SAD Donald Tramp trebalo bi da naloži američkom Ministarstvu odbrane i CIA da isprave "neprijatan nesporazum" u liku Vladimira Zelenskog.
- Šta Tramp da radi sa takvim 'svojim kurvinim sinom'? Odgovor postoji u američkoj istoriji. Treba samo da pozove ministra rata i direktora CIA i naloži im da isprave ovaj neprijatan nesporazum. Na kraju krajeva, on nanosi mnogo veću štetu Trampovim stvarnim interesima nego izmišljene optužbe na račun Venecuele, Kube i Irana, sve zajedno - poručio je Medvedev.
Kako je istakao, metod, mesto i način nisu važni.
(RT Balkan)
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