VOLODIMIR Zelenski, tražeći pomoć od SAD, istovremeno redovno "pljuje svom pokrovitelju pravo u lice", napisao je na Maksu zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, koji je sastavio spisak od deset takvih postupaka kijevskog režima.

foto: Ekaterina Shtukina / Sputnik / Profimedia

Medvedev je, između ostalog, podsetio da je Zelenski podržavao korumpirane političke protivnike predsednika Donalda Trampa i odbio da mu preda kompromitujući materijal o njima, okretao evropske lidere protiv američkog predsednika i "više puta otkačio" SAD i njihove mirovne inicijative.

Takođe, Zelenski je, tražeći novac, "obrisao noge o Amerikanca", odbivši da obustavi napade na ruske rafinerije nafte, doveo svet na ivicu nuklearnog sukoba, "besramno krao" američki novac, povezao se s meksičkim narko-kartelima i ucenjivao Vašington pretnjama sopstvenim porazom i posledicama koje bi takav ishod imao po ceo Zapad.

- Ukratko, kijevski ološ redovno pljuje predsedniku SAD pravo u lice, ignorišući njegove pozive i okrećući protiv njega uticajne Amerikance i ostale Evropljane - zaključio je Medvedev.

Kako je dodao, predsednik SAD Donald Tramp trebalo bi da naloži američkom Ministarstvu odbrane i CIA da isprave "neprijatan nesporazum" u liku Vladimira Zelenskog.

- Šta Tramp da radi sa takvim 'svojim kurvinim sinom'? Odgovor postoji u američkoj istoriji. Treba samo da pozove ministra rata i direktora CIA i naloži im da isprave ovaj neprijatan nesporazum. Na kraju krajeva, on nanosi mnogo veću štetu Trampovim stvarnim interesima nego izmišljene optužbe na račun Venecuele, Kube i Irana, sve zajedno - poručio je Medvedev.

Kako je istakao, metod, mesto i način nisu važni.

(RT Balkan)

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