Svet

U TIRANI DEMONSTRANTI BACALI KAMENICE NA MINISTARSTVO: Rama najavio drakonske kazne za nasilje

V.N.

25. 10. 2026. u 16:47

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TIRANI se danas održavaju protesti, koji su počeli okupljanjem ispred Ministarstva obrazovanja, gde je jedan deo demonstranata počeo da baca kamenice na Ministarstvo uz skandiranje "Kraj vam je došao".

У ТИРАНИ ДЕМОНСТРАНТИ БАЦАЛИ КАМЕНИЦЕ НА МИНИСТАРСТВО: Рама најавио драконске казне за насиље

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Policijske snage su u stanju visoke pripravnosti i formirale su bezbednosni kordon, a za sada policija nije intervenisala da rastera gomilu, prenosi albanski Juronjuz.

Nakon toga, učesnici protesta počeli su marš prema zgradi Kancelarije albanskog premijera.

Među učesnicima protesta su studenti, mladi i građani, koji traže ostavku Vlade i albanskog premijera Edija Rame, prenosi Albanijan post.

Na skupu je okupljen veliki broj ljudi, a prisutan je i veliki broj policije.

U protestima koji su održani u subotu došlo je do sukoba policije i učesnika i načinjena je velika materijalna šteta, kada su maskirani demonstranti na trgu Skenderbeg bacali Molotovljeve koktele, vatromet i kamenje na policajce, dok su ovi odgovorili suzavcem i vodenim topovima.

Boce s benzinom bačene su na Ministarstvo poljoprivrede i Opštinu Tirana, što je uzrokovalo požar na glavnim ulazima zgrada, a zapaljen je i kiosk u blizini Banke Albanije, pored autobuske stanice.

U Albaniji se 13. dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahteve za njegovu ostavku.

 

Edi Rama najavio drakonske kazne za nasilne demonstrante

Premijer Albanije Edi Rama predstavio je danas novi paket mera protiv "nasilja i urbane anarhije" koji predviđa, između ostalog, kazne do 5.500 evra za pojedince koji oštete tuđu imovinu tokom demonstracija.

(b92)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

18+ Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

Drugi pišu

Pročitajte više

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak
Svet

0 0

CRVENI ALARM U LONDONU: Britanija strahuje od ruskog napada - Putin ima nekoliko opasnih aduta? "Ranjivi smo, a naši zabijaju glavu u pesak"

RUSIJA bi navodno mogla da iskoristi dronove lansirane s trgovačkih brodova, sabotaže podmorskih kablova i sajber-napade kako bi oslabila britansku odbranu, upozoravaju bezbednosni stručnjaci. Dok se u Londonu ponovo otvara pitanje vojne spremnosti zemlje, bivši komandant britanske vojske Ričard Danat tvrdi da vlada ne preduzima dovoljno kako bi odgovorila na sve izraženiju pretnju iz Moskve. Prema pisanju lista Dejli mejl, zabrinutost raste zbog mogućnosti da ruske operacije, iako isprva ograničene, izazovu širi sukob s NATO-om.

25. 10. 2026. u 11:09

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac

DRUŠTVENA ODGOVORNOST NA DELU: Fondacija Meridian pružila podršku pacijentima Opšte bolnice Kruševac