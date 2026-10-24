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VODENI TOPOVI, SUZAVAC I GUMENI MECI: Rama naredio da horor mora stati - Policija u Tirani uzvratila brutalno vandalima (VIDEO)

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

24. 10. 2026. u 23:32

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ALBANSKI premijer Edi Rama rekao je da će policija oštro odgovoriti, nakon što se divljanje ulicama Tirane nastavilo, uprkos pozivu premijera na dijalog.

ВОДЕНИ ТОПОВИ, СУЗАВАЦ И ГУМЕНИ МЕЦИ: Рама наредио да хорор мора стати - Полиција у Тирани узвратила брутално вандалима (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Demonstranti u Albaniji sukobili su se sa policijom u uličnim okršajima, tokom 12. dana antivladinih protesta.

Policija je u prestonici Tirani upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke, nakon što je premijer Edi Rama upozorio da će preduzeti oštre mere kako bi ugušio nemire.

Zapaljeno je i oštećeno dosta objekata. Ima na stotine povređih, kako demonstranata, tako i policajaca. 

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