VODENI TOPOVI, SUZAVAC I GUMENI MECI: Rama naredio da horor mora stati - Policija u Tirani uzvratila brutalno vandalima (VIDEO)

ALBANSKI premijer Edi Rama rekao je da će policija oštro odgovoriti, nakon što se divljanje ulicama Tirane nastavilo, uprkos pozivu premijera na dijalog.

Foto: Tanjug/AP/Hameraldi Agolli

Demonstranti u Albaniji sukobili su se sa policijom u uličnim okršajima, tokom 12. dana antivladinih protesta.

Protesters in Albania have fought running battles with police, on a 12th day of anti-government protests. Police in the capital, Tirana, used water cannon, tear gas and rubber bullets after Prime Minister Edi Rama warned he would take strong action to quell unrest. https://t.co/6oZMYPU7Ei — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 24, 2026

Policija je u prestonici Tirani upotrebila vodene topove, suzavac i gumene metke, nakon što je premijer Edi Rama upozorio da će preduzeti oštre mere kako bi ugušio nemire.

Zapaljeno je i oštećeno dosta objekata. Ima na stotine povređih, kako demonstranata, tako i policajaca.