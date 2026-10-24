UZNEMIRUJUĆI SNIMCI: Gori Francuska - jezive scene (VIDEO)
NEREDI su zabeleženi u više gradova u Francuskoj.
Vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda obeleženih pljačkama, paljenjem automobila i napadima na javne zgrade.
Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da će širom zemlje biti raspoređeno do 70.000 policajaca, uz podršku helikoptera, oklopnih vozila i vodenih topova.
U Marseju, gde su vlasti prvobitno htele potpuno da zabrane skupove, u kasnim popodnevnim časovima izbili su žestoki neredi u nekoliko gradskih četvrti. Interventne jedinice su u jednom trenutku bile potisnute i primorane na povlačenje pod naletom ekstremnih demonstranta. Lokalni javni prevoz je u potpunoj blokadi.
U Lionu situacija je kritična. Demonstranti su zapalili kontejnere.
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