Svet

UZNEMIRUJUĆI SNIMCI: Gori Francuska - jezive scene (VIDEO)

V.N.

24. 10. 2026. u 19:57

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NEREDI su zabeleženi u više gradova u Francuskoj.

УЗНЕМИРУЈУЋИ СНИМЦИ: Гори Француска - језиве сцене (ВИДЕО)

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

 Vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda obeleženih pljačkama, paljenjem automobila i napadima na javne zgrade.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da će širom zemlje biti raspoređeno do 70.000 policajaca, uz podršku helikoptera, oklopnih vozila i vodenih topova.

U Marseju, gde su vlasti prvobitno htele potpuno da zabrane skupove, u kasnim popodnevnim časovima izbili su žestoki neredi u nekoliko gradskih četvrti. Interventne jedinice su u jednom trenutku bile potisnute i primorane na povlačenje pod naletom ekstremnih demonstranta. Lokalni javni prevoz je u potpunoj blokadi.

U Lionu situacija je kritična. Demonstranti su zapalili kontejnere.

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