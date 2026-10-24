UZNEMIRUJUĆI SNIMCI: Gori Francuska - jezive scene (VIDEO)

NEREDI su zabeleženi u više gradova u Francuskoj.

Foto: Tanjug/AP Photo/Thibault Camus

Vlasti su nastojale da spreče ponavljanje nereda obeleženih pljačkama, paljenjem automobila i napadima na javne zgrade.

🇫🇷 | URGENTE: París: https://t.co/TbrbabjnnY — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 24, 2026

Ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez saopštio je da će širom zemlje biti raspoređeno do 70.000 policajaca, uz podršku helikoptera, oklopnih vozila i vodenih topova.

Marseille, France, now. https://t.co/2JsyWV33sQ — נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) October 24, 2026

U Marseju, gde su vlasti prvobitno htele potpuno da zabrane skupove, u kasnim popodnevnim časovima izbili su žestoki neredi u nekoliko gradskih četvrti. Interventne jedinice su u jednom trenutku bile potisnute i primorane na povlačenje pod naletom ekstremnih demonstranta. Lokalni javni prevoz je u potpunoj blokadi.

Europe in total chaos. France—Marseille is on fire. https://t.co/0eU9CTKZpY — RadioGenoa (@RadioGenoa) October 24, 2026

The situation in France is not very good. https://t.co/MLsSIBrZWy — Sprinter Press (@Sprinter_Press) October 24, 2026

U Lionu situacija je kritična. Demonstranti su zapalili kontejnere.

🔴 Lyon : rue d'Anvers, un feu de conteneurs lèche la façade d'un immeuble. Les pompiers peinent à passer, une riveraine demande qu'on leur laisse la voie. "Nous on est des jeunes, on s'en bat les couilles" lui répondent les casseurs. #manifestations #24octobre #24octobre2026 #France #Lyon Suivez la mobilisation en direct 👇 https://t.co/kmAhNgz0Wv — actu Lyon (@actufr_lyon) October 24, 2026