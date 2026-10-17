Svet

KRVAVI PIR U DOMU ZA STARE: Jedna žena ubijena, dve teško povređene nakon napada nožem

Ivana Manić

17. 10. 2026. u 16:10

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JEDNA 86-godišnja žena smrtno je stradala, dok su dve druge teško povređene u staračkom domu u regionu Minsterland u Nemačkoj, kada ih je stanar doma napao nožem.

КРВАВИ ПИР У ДОМУ ЗА СТАРЕ: Једна жена убијена, две тешко повређене након напада ножем

Unsplash/ Daniel Bautz

Incident se dogodio juče, nešto posle 19 časova, kada je 72-godišnji stanar doma u kafeteriji nožem napao žrtve, preneo je danas Bild.

Veliki broj vatrogasaca i policajaca upućen je u starački dom “Sveti Vitus” u gradu Olfenu. 

Napadač se nakon napada nožem predao bez otpora u svojoj sobi. 

Motiv za njegov napad na tri stanarke doma ostaje za sada potpuno nejasan. 

Slučaj istražuje odeljenje za ubistva, a očekuje se da će napadač uskoro biti izveden pred sudiju.

U ovom centru za stare boravi 77 korisnika kojima je potrebna podrška i briga usled zdravstvenih poteškoća. 

(Alo)

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