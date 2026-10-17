"SEVER" LIKVIDIRAO PROTIVNIKA U HARKOVSKOJ OBLASTI: Rusi počistili neprijatelja do nule, nanet brutalan poraz
SNAGE ruske grupe vojske „Sever“ završile su likvidaciju okruženog protivnika u severoistočnom delu Harkovske oblasti, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.
- Jedinice grupe vojske „Sever“ završile su likvidaciju okruženog protivnika u severoistočnom delu Harkovske oblasti i sprovode mere na otkrivanju i uništavanju raštrkanih, usamljenih grupa OSU – navodi se u saopštenju vojnog resora.
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