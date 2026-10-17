Svet

"SEVER" LIKVIDIRAO PROTIVNIKA U HARKOVSKOJ OBLASTI: Rusi počistili neprijatelja do nule, nanet brutalan poraz

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

17. 10. 2026. u 16:08

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SNAGE ruske grupe vojske „Sever“ završile su likvidaciju okruženog protivnika u severoistočnom delu Harkovske oblasti, saopštilo je u subotu Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

СЕВЕР ЛИКВИДИРАО ПРОТИВНИКА У ХАРКОВСКОЈ ОБЛАСТИ: Руси почистили непријатеља до нуле, нанет бруталан пораз

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

 - Jedinice grupe vojske „Sever“ završile su likvidaciju okruženog protivnika u severoistočnom delu Harkovske oblasti i sprovode mere na otkrivanju i uništavanju raštrkanih, usamljenih grupa OSU – navodi se u saopštenju vojnog resora.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
Meridian Halloween Meridian Halloween
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ARAKČI POTVRDIO: Iran spreman da pomogne u okončanju sukoba između Saudijske Arabije i Jemena
Svet

0 0

ARAKČI POTVRDIO: Iran spreman da pomogne u okončanju sukoba između Saudijske Arabije i Jemena

IRAN je spreman da pruži svaku vrstu pomoći kako bi se okončao sukob između Saudijske Arabije i Jemena, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči. On je rekao tokom sastanka sa egipatskim kolegom Badrom Abdelatijem u Bagdadu da je 12 godina tenzija i sukoba pokazalo da ne postoji vojno rešenje za jemensko pitanje, objavljeno je na Arakčijevom nalogu na Telegramu, prenela je Al Džazira.

17. 10. 2026. u 14:56

Politika
Tenis
Fudbal
Jovana Jeremić - do gole kože! Masaža u donjem vešu u programu uživo (Foto)

Jovana Jeremić - do gole kože! Masaža u donjem vešu u programu uživo (Foto)