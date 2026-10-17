"SEVER" LIKVIDIRAO PROTIVNIKA U HARKOVSKOJ OBLASTI: Rusi počistili neprijatelja do nule, nanet brutalan poraz

IRAN je spreman da pruži svaku vrstu pomoći kako bi se okončao sukob između Saudijske Arabije i Jemena, izjavio je danas iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči. On je rekao tokom sastanka sa egipatskim kolegom Badrom Abdelatijem u Bagdadu da je 12 godina tenzija i sukoba pokazalo da ne postoji vojno rešenje za jemensko pitanje, objavljeno je na Arakčijevom nalogu na Telegramu, prenela je Al Džazira.