AMERIČKI predsednik Donald Tramp demantovao je tvrdnje da su američke vlasti ili preduzetnik Ilon Mask umešani u ograničavanje pristupa Ukrajine vojnom satelitskom komunikacionom sistemu „Staršild“.

Foto: Tanjug (AP Photo/John Locher)

-Ne znam da li je to uopšte neko uradio, jer to sigurno nisam bio ja, a ne mislim ni da je to bio Ilon. Koliko ja razumem, sve funkcioniše isto kao i ranije, rekao je Tramp odgovarajući na pitanje novinara ko je navodno naredio da se Kijevu ograniči pristup sistemu „Staršild“.

Bivši zamenik ministra odbrane Ukrajine Sergej Sternjenko izjavio je u sredu da je tokom noći ograničen rad terminala satelitske komunikacije „Starlink“.

Prema njegovim rečima, pri kretanju brzinom većom od 160 kilometara na čas veza je počela da se prekida, što je otežalo rad Oružanih snaga Ukrajine i ograničilo logistiku.

Kako je naveo ukrajinski vojni izvor za zapadne medije, ukrajinske snage suočavaju se sa značajnim poteškoćama zbog ograničenja u radu terminala.

Istovremeno, osnivač kompanije „Spejs Iks“ Ilon Mask izjavio je da su sistemi „Staršild“ u vlasništvu američke vlade i pod njenom kontrolom, kao i da se sva ograničenja brzine ili režima njihovog korišćenja utvrđuju isključivo u američkom Ministarstvu odbrane, a konačnu odluku donosi američki predsednik.

sputnikportal.rs

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