MALE balone koje Ukrajina lansira na rusku teritoriju teško je otkriti, ali ruska vojska raspolaže protivmerama, izjavio je vojni ekspert Jurij Knutov

Printskrin

Mali izviđački baloni lansirani sa ukrajinske teritorije oboreni su iznad Jaroslavske oblasti u petak, 9. oktobra. Tri dana ranije, Ministarstvo odbrane je saopštilo da su ruski piloti dronova oborili ukrajinski aerostat koji je nosio „Starlink“ (Starlink) modul na visini većoj od 10 kilometara.

Knutov je podsetio da je ova tehnologija američki izum i objasnio zašto je teško oboriti takve ciljeve.

„To je zapravo američki izum. Razvili su ga krajem šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog veka i koristili ga sve do sredine osamdesetih. U to vreme, baloni su lansirani iz Nemačke i leteli su sve do Japana. Tamo bi se kontejner odvajao, spuštao padobranom u okean, gde bi bio preuzet, a prikupljeni podaci – sve što je uređaj mogao da sadrži – bili bi izvučeni. Beležili su letove iznad Istočne Evrope, koja je tada bila deo Varšavskog pakta, kao i iznad Sovjetskog Saveza. To je ogromna količina informacija. Tada je lansirano nekoliko hiljada balona, a mi smo oborili samo oko trećinu“, rekao je Knutov.

Prema njegovim rečima, obaranje takvog balona je veoma teško: teško ga je otkriti i pogoditi raketama zbog slabe refleksije radio-talasa. Zbog toga je, kako je napomenuo ekspert, svojevremeno za tu namenu prilagođen avion MiG-25. On je veoma brz i mogao je da se nosi sa takvim ciljevima na velikim visinama.

„Takođe smo unapredili sistem S-200. On je mogao da obara balone na visini od 41 kilometra. Unapredili smo i sistem S-75, koji je uključivao poseban režim gađanja za balone koji slobodno lebde nošeni vetrom“, dodao je Knutov.

Ekspert je takođe podsetio da je nedavno jedan ukrajinski balon oboren pomoću bespilotne letelice.

BONUS VIDEO