"POKUŠAJ LINČA MALOG I NAŠE LISTE" Vučić o debati na RTS: Siniša zaslužuje poštovanje za borbu u nemogućim uslovima
ALEKSANDAR Vučić, prvi na listi i nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", obraćajući se građanima na TikToku i Instagramu, osvrnuo se na debatu na RTS u kojoj su učestvovali Siniša Mali, Dejan Šoškić, Dušan Nikezić i Miloš Jovanović.
- Sinoć je bila TV debata, koja nije debata, nego pokušaj linča Siniše Malog i naše liste. U zločinačkoj diktaturi to tako ide, da se organizuje debata tri prema jedan, ne bih da kažem - četiri prema jedan, da ne bih bio zlurad i ogolio istinu do kraja. Trojica ostrašćenih predstavnika bivšeg režima protiv Siniše Malog. I tako oni lepo viču, kada krene da kaže, oni ga prekidaju, sa sve novinarom. Kažu - nemojte tako da gledate. To je da ne poverujete, da su napravili makar dva-dva. Mora da bude tri na jedan. Ja sam primetio neke stvari. Može Mali da kaže šta hoće i o bivšem režimu, o tzv. studentskoj listi - neće mnogo da se breca Šoškić. Njega ništa ne pogađa osim kada je njegova sujeta pogođena. Čim je Siniša krenuo o njegovim marifetlucima, lopovlucima... što je inače istina, kada krenete o njemu da pričate, vidite kakva pasivna agresija iz njega izbija, jer nije u stanju ni da sasluša. To ste mogli veoma lako da vidite. Siniša sa borio i zaslužuje poštovanje za borbu u nemogućim uslovima. Ali najsmešnije su bile dve stvari na kojima su insistirali. Kada počnu da govore o NIS-u i o tome kako smo mi u problemu. A oni su Rusima to prodali za 400 miliona, a vrednost bila 2 milijarde. I oni kažu da smo mi zbog toga krivi - rekao je Vučić.
On dodaje da mu je zapalo za oko kada blokaderi govore o Ekspu i trošenju para i javnim nabavkama.
- I kada im pokažete da postoje transparentne javne nabavke, baš ih briga za činjenice. Oni su pokazali jednu stvar, to je agenturni pristup koji provode N1 i Nova S, šta god da kažete oni ističu da ne smemo da se vraćamo u praistoriju. Kada Siniša Mali kaže da je javni dug bio 52.5, on greši, jeste formalno, suštinski je bio 70 odsto. Zato što su nam na računu ostavili svega 70 miliona evra, a nama su penzije tada bile 362 miliona evra. Dakle mi smo morali odmah da se zadužujemo, da bismo ljudima isplatili redovne penzije. Ta stopa javnog duga je samo nominalno bila 52 posto, a stvarno je bila mnogo veća - kazao je nosilac liste "Ujedinjena Srbija".
Preporučujemo
NERVOZNI ŠOŠKIĆ: Besneo i nije dao Malom da kaze javno dokaze o korupciji (VIDEO)
08. 10. 2026. u 23:10
MALI: Dve osobe govore i daju nam savete, a zaradili milione, a Srbiju uništili
08. 10. 2026. u 23:05
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
UŽAS U SRBIJI: Izujedao ga roj stršljena - kad su doktori izbrojali ubode, rekli su da je za Ginisa
DOK JE sa sestrićem pripremao drva za ogrev, slučajno su zakačili osušeno stablo trešnje iz kojeg je izleteo roj stršljenova. Insekti su ga napali i izujedali po gotovo celom telu.
05. 10. 2026. u 16:17 >> 16:48
Komentari (0)