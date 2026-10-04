OGORČEN: Donald Tramp ponovo preti
AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je da će smanjiti gledanost Foks njuza ako ne bude emitovao njegove skupove uoči kongresnih izbora.
„Druge mreže izveštavaju o ovim skupovima – i to na zaista pozitivan, 'lud!' način. Naši ljudi žele da vide naše skupove i izveštavanje na Foks njuzu, ili će brzo prestati da ga gledaju, baš kao što ja sada radim“, napisao je na Trut Sošualu.
Tramp je bio ogorčen zbog odsustva izveštavanja o skupu u Ohaju i sličnim događajima drugim danima u nedeljnom programu mreže.
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