OGORČEN: Donald Tramp ponovo preti

AMERIČKI predsednik Donald Tramp zapretio je da će smanjiti gledanost Foks njuza ako ne bude emitovao njegove skupove uoči kongresnih izbora.

AP Photo/Julia Demaree Nikhinson

„Druge mreže izveštavaju o ovim skupovima – i to na zaista pozitivan, 'lud!' način. Naši ljudi žele da vide naše skupove i izveštavanje na Foks njuzu, ili će brzo prestati da ga gledaju, baš kao što ja sada radim“, napisao je na Trut Sošualu.

Tramp je bio ogorčen zbog odsustva izveštavanja o skupu u Ohaju i sličnim događajima drugim danima u nedeljnom programu mreže.