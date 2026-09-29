PESKOV POSLAO JASNU PORUKU ZAPADU: Nema dijaloga, nema ni promene kursa - nastavljamo SVO

MOSKVA ne čuje glasove razuma koji bi se zalagali za dijalog sa Rusijom, a zbog toga je neophodno da nastavi Specijalnu vojnu operaciju, izjavio je Dmitrij Peskov, portparol Kremlja.

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Peskov se osvrnuo na to da je, u ukazu od 17. septembra, predsednik Rusije Vladimir Putin stavio imovinu određenih stranih kompanija pod privremenu upravu. Među njima su imovina švajcarskog proizvođača hrane "Nestle", francuskog trgovinskog lanca "Ašan" i drugih.

Odgovarajući na pitanja novinara, Peskov je napomenuo da se ove odluke donose uzimajući u obzir neprijateljstva matičnih zemalja tih kompanija protiv Rusije.

- Trenutno ne vidimo osnove za promenu odluke. Ne vidimo glasove razuma koji bi se zalagali za dijalog ili za popravljanje situacije. To čini neophodnim dosledan nastavak naše Specijalne vojne operacije, kako bismo u potpunosti – stoprocentno – zaštitili naše nacionalne interese - rekao je Peskov novinarima.

Prema njegovim rečima, odluke o stavljanju imovine stranih kompanija pod privremenu upravu nemaju za cilj promenu vlasništva. Kako je objasnio, odluke se mogu poništiti, ali trenutno ne postoji osnov za tako nešto.

(RT Balkan)

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