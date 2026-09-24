DOLAZAK Volodimira Zelenskog u Sjedinjene Države izazvao je nekoliko neobičnih situacija i skandal u vezi sa finansiranjem Ukrajine.

Jutjub printskrin/Sky News

Konstantin Blohin, vodeći istraživač u Centru za bezbednosne studije Ruske akademije nauka i politikolog specijalizovan za američke studije, izjavio je Zelenski razočarao svoje zapadne partnere, zbog čega oni pokušavaju da ga „disciplinuju”.

Između ostalog, u Njujorku je održan napet sastanak između Volodimira Zelenskog i predsednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen.

Prema navodima agencije „Blumberg”, sastanak je protekao u napetoj atmosferi zbog pitanja finansiranja Kijeva. Predstavnici EU su na sastanku zahtevali da Kijev napreduje u usvajanju zakona usmerenih na suzbijanje sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje ukrajinskih propisa sa zakonodavstvom EU.

Pored toga, na konferenciji za novinare u Njujorku, Zelenski je izrazio nezadovoljstvo odlukom EU da sa liste sankcija ukloni dvojicu Rusa – Ališera Usmanova i Mihaila Fridmana.

„Ovo je pokušaj da se Zelenski dovede u red, s obzirom na sve okolnosti, uključujući otkrivenu korupciju i izostanak bilo kakvih uspeha na bojnom polju. To je razočaralo Evropljane. Ipak, za sada se ovo ne može nazvati izdajom Zelenskog. Reč je o pokušaju da ga obuzdaju, disciplinuju i učine lojalnijim. Evropa trenutno sprovodi kurs militarizacije. U okviru te paradigme, čak i ako bi Zelenski bio izneveren, njima bi bio potreban efikasniji lider koji bi Ukrajinu pretvorio u instrument za obuzdavanje Rusije. EU, naravno, ima određene rezerve prema Zelenskom, ali im on odgovara. Čak su zaboravili i na izbore u Ukrajini”, objasnio je Blohin.

Stručnjak je, međutim, izneo scenario prema kojem bi Zelenski mogao biti svrgnut sa vlasti.

„Mogli bi da se odreknu Zelenskog u okviru drugačije paradigme. Ako zapadne elite – ne samo američke već i evropske – shvate da treba da normalizuju odnose sa Rusijom, pokrenu sveobuhvatan, sistemski pregovarački proces i izgrade neutralnu Ukrajinu, onda Zelenski u tom kontekstu više neće biti potreban. Biće nam potrebni drugi lideri koji su prihvatljivi i nama i Zapadu. Tada će on postati nepoželjan, ali tek nakon promene kursa”, objasnio je stručnjak.

Pored toga, Zelenski je izazvao veliko negodovanje kada je u utorak stigao u sedište UN u Njujorku u odelu koje mu nije dobro pristajalo i u patikama. Kasnije, tokom sastanka sa predsednikom SAD Donaldom Trampom, pravio je čudne grimase.

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