"TEHERAN SA GOVORNICE UN POSLAO JASNU PORUKU" Ministar odbrane: Niko ne može da nam se obraća jezikom sile i pretnji

PRIVREMENI ministar odbrane Irana, brigadni general Sejed Madžid Ibn Reza, rekao je danas da je Teheran sa govornice UN poslao jasnu poruku da se odbrambena doktrina Irana promenila, a predsednik Irana Masud Pezeškijan je izjavio da je njegov tim izmenio njegov unapred pripremljen govor nakon što su čuli obraćanje predsednika SAD Donalda Trampa pred Generalnom skupštinom UN.

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- Produkcija odbrambene moći srazmerna ovoj doktrini nastavlja se ubrzano, i posedujemo mnoštvo inicijativa i sposobnosti koje menjaju paradigmu i stvaraju moć. Niko ne može da se obraća iranskom narodu jezikom sile i pretnji - naveo je Reza u saopštenju objavljenom na mreži Iks.

U govoru na Generalnoj skupštini UN u sredu, predsednik Irana Masud Pezeškijan je istakao pravo Irana da se brani od vojnih napada i ponovio spremnost Teherana za dijalog i mirno rešenje.

Pezeškijan je danas rekao da je u UN branio legitimitet iranske nacije i da je njegov tim izmenio njegov govor nakon što je čuo obraćanje američkog predsednika Donalda Trampa, prenosi Al Džazira.

- Imali smo spreman tekst, ali nakon što smo čuli govor predsednika SAD, naša perspektiva se promenila u odnosu na taj nacrt - rekao je Pezeškijan danas iranski medijima.

Kako je istakao, iranska nacija, sa svojim dubokim korenima i bogatom civilizacijom, ne može biti uništena.

Pezeškijan je dodao da je njegov govor imao za cilj da artikuliše realnost onoga što SAD nameću iranskom narodu i svetu.

- Oni (SAD) deluju kršeći sve međunarodne zakone i humanitarne okvire, angažujući se samo u upotrebi sile i nehumanim akcijama - zaključio je predsednik Irana.

(Tanjug)