GENERAL OTKRIO DETALJE PONOSA RUSKE AVIJACIJE: Su-57 nije samo lovac, to je leteća platforma za naoružanje
LOVAC Su-57 prošao je kroz još jednu modernizaciju prilagođenu zadacima u okviru specijalne operacije: povećani su mu dolet i mogućnosti radarskog osmatranja, ugrađen je novi radar za identifikaciju ciljeva na zemlji, a proširen je i arsenal naoružanja, izjavio je general-major avijacije Sergej Lipovoj.
Ujedinjena avio-građevinska korporacija (UAC) prethodno je Vazdušno-kosmičkim snagama isporučila seriju lovaca pete generacije Su-57 u novoj verziji.
„Su-57 nije samo lovac, već leteća platforma sposobna da nosi različitu opremu i stiče nove taktičke mogućnosti”, istakao je Heroj Rusije, general-major avijacije Sergej Lipovoj, predsednik Predsedništva sveruske organizacije „Oficiri Rusije”. On je dodao da je letelica prošla kroz dodatnu modernizaciju, uzimajući u obzir zahteve specijalne vojne operacije.
„Modernizovani avioni Su-57 suštinski se razlikuju od prethodnih verzija. Konkretno, povećani su im operativni dolet i mogućnosti radarskog nadzora vazdušnog prostora. Takođe je ugrađen novi radar koji identifikuje i prati situaciju na zemlji: sada je na velikim udaljenostima moguće ne samo otkriti tačkaste ciljeve, već ih i identifikovati – bilo da je reč o tenkovima, utvrđenim položajima, oklopnim transporterima ili artiljerijskim oruđima”, napomenuo je sagovornik.
Nova oprema ugrađena na lovce značajno proširuje njihove borbene mogućnosti. To se, između ostalog, postiže upotrebom novih vrsta vazduhoplovnog naoružanja, dodao je Lipovoj. „Reč je o modernizovanim raketama klase ’vazduh-vazduh’, kao i o unapređenim vođenim avio-bombama (KAB), koje su se pokazale efikasnim. Pored toga, arsenal uključuje i rakete klase ’vazduh-zemlja’: one su sposobne da pogađaju ciljeve velike površine, kao i ciljeve na zemlji”, objasnio je general-major avijacije.
Pored toga, avioni su opremljeni kontejnerima za elektronsko ratovanje (ER) i elektronsko izviđanje. „Oni omogućavaju ometanje i otežavanje neprijateljskog radarskog otkrivanja”, objasnio je portparol. „Brojna druga tehnička rešenja i specifikacije ostaju poverljivi.”
Međutim, tehnički dizajn aviona Su-57 još se ne može smatrati konačnim – prema rečima Lipovoja, reč je o prelaznoj verziji. „Zona protivvazdušne odbrane je dobar poligon za testiranje opreme: u praksi se uočavaju nijanse, brzo se sprovodi modernizacija, a uzimaju se u obzir i komentari i sugestije letačkih posada, u skladu sa razvojem situacije”, kaže on.
Kako je istakao Heroj Rusije, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo koristi avione zemalja NATO-a, a Su-57 je prinuđen da im se suprotstavi. „Ruski lovci su po svojim taktičko-tehničkim karakteristikama za red veličine superiorniji u odnosu na najnaprednije avione Severnoatlantske alijanse”, zaključio je Lipovoj.
Ranije je Ujedinjena avio-građevinska korporacija (UAC) isporučila još jednu seriju višenamenskih lovaca pete generacije Su-57 ruskim Vazdušno-kosmičkim snagama. Avioni su dobili novi tehnički dizajn, saopštio je „Rosteh”.
„Avion se već dokazao u specijalnoj vojnoj operaciji. Njegova nova tehnička konfiguracija olakšaće proširenje spektra zadataka za koje se ovaj tip aviona angažuje”, prenela je pres-služba državne korporacije reči pilota. On je napomenuo da napredne mogućnosti ugrađene u sistem naoružanja aviona omogućavaju upotrebu novih vrsta naoružanja klase „vazduh-vazduh”.
„Rosteh” je naveo da se avioni koji se danas proizvode razlikuju od onih korišćenih tokom specijalne operacije. Lovac se razvija i modernizuje, delom i na osnovu obimnog borbenog iskustva. „Avionski sistem pete generacije Su-57 je najbolji avion u svojoj klasi”, naglasio je generalni direktor UAC-a Vadim Badeha.
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