VOLODIMIR Zelenski tvrdi da je njegov sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen protekao glatko, javlja Evropska pravda.

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- Imao sam jednostavne pregovore sa Ursulom fon der Lajen jer su bili pripremljeni. Prethodno smo razgovarali telefonom i razmotrili neka pitanja - rekao je.

Prema rečima Zelenskog , on je objasnio šefu EK da, zbog borbi, ukrajinski parlament ne može da funkcioniše na isti način kao parlament u bilo kojoj drugoj zemlji.

Blumberg je dan ranije izvestio da su pregovori u Njujorku bili napeti.

Prema agenciji, evropski predstavnici su rekli Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom EU pre nego što ovo poslednje oslobodi sledeću tranšu.

Ukrajinska strana je takođe pomenula nedostatak sredstava protivvazdušne odbrane usred predstojeće zime.

(Ria Novosti)