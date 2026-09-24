Svet

JEDNI KAŽU NAPETO, ZELENSKI KAŽE GLATKO: Šta se dešavalo na sastanku u NJujorku

D.D.

24. 09. 2026. u 12:28

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

VOLODIMIR Zelenski tvrdi da je njegov sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen protekao glatko, javlja Evropska pravda.

ЈЕДНИ КАЖУ НАПЕТО, ЗЕЛЕНСКИ КАЖЕ ГЛАТКО: Шта се дешавало на састанку у Њујорку

Foto: AI generated/ChatGPT

- Imao sam jednostavne pregovore sa Ursulom fon der Lajen jer su bili pripremljeni. Prethodno smo razgovarali telefonom i razmotrili neka pitanja - rekao je.

Prema rečima Zelenskog , on je objasnio šefu EK da, zbog borbi, ukrajinski parlament ne može da funkcioniše na isti način kao parlament u bilo kojoj drugoj zemlji.

Blumberg je dan ranije izvestio da su pregovori u Njujorku bili napeti.

Prema agenciji, evropski predstavnici su rekli Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom EU pre nego što ovo poslednje oslobodi sledeću tranšu.

Ukrajinska strana je takođe pomenula nedostatak sredstava protivvazdušne odbrane usred predstojeće zime.

(Ria Novosti)

Restoran Miya Galerija

Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30

ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Igraj 7 dana besplatno Bet Boost
Bet Builder Gledaj i kladi se
Early payout +1 Zamena +
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava

EGON SAVIN O PREMIJERI PREDSTAVE KOVAČI: "Ovo je hrabra, mogao bih reći i bezobrazna predstava"