JEDNI KAŽU NAPETO, ZELENSKI KAŽE GLATKO: Šta se dešavalo na sastanku u NJujorku
VOLODIMIR Zelenski tvrdi da je njegov sastanak sa predsednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen protekao glatko, javlja Evropska pravda.
- Imao sam jednostavne pregovore sa Ursulom fon der Lajen jer su bili pripremljeni. Prethodno smo razgovarali telefonom i razmotrili neka pitanja - rekao je.
Prema rečima Zelenskog , on je objasnio šefu EK da, zbog borbi, ukrajinski parlament ne može da funkcioniše na isti način kao parlament u bilo kojoj drugoj zemlji.
Blumberg je dan ranije izvestio da su pregovori u Njujorku bili napeti.
Prema agenciji, evropski predstavnici su rekli Kijevu da žele da vide napredak u usvajanju novih zakona za borbu protiv sive ekonomije, povećanje poreskih prihoda i usklađivanje sa zakonodavstvom EU pre nego što ovo poslednje oslobodi sledeću tranšu.
Ukrajinska strana je takođe pomenula nedostatak sredstava protivvazdušne odbrane usred predstojeće zime.
(Ria Novosti)
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