UKRAJINCI SE PRŽE I GUŠE U HARKOVSKOM KOTLU: Neosvojive tvrđave padaju jedna za drugom
ORUŽANE snage Rusije nastavljaju sa likvidacijom „kotla” u kojem su se našli pripadnici Oružanih snaga Ukrajine (OSU) u severoistočnom delu Harkovske oblasti.
Prema podacima Ministarstva odbrane, ruske trupe su 23. septembra oslobodile sela Krasni Jar i Potihonovo.
Jedinice grupe snaga „Sever” posebno su se istakle u borbama za ova naselja. Kako objašnjava ratni izveštač Aleksandar Koc, oslobađanje Krasnog Jara otvara put ka opkoljavanju velikog neprijateljskog utvrđenog područja kod Reznjikova. S druge strane, preuzimanje kontrole nad Potihonovom otvara put ka Krejdjanki. Ukoliko ona bude zauzeta, sela Arteljnoje, Berezniki i Rubljenoje, koja su pod kontrolom OSU, naći će se u okruženju.
Situacija na drugim sektorima
Na sektoru kod Severska, u blizini Vasiljevske Pustoši i Nikolajevke, nastavljaju se pozicione borbe, navodi ratni izveštač Jevgenij Lisicin, koji je o tome izvestio na svom Telegram kanalu.
Borbe se vode i u blizini Aleksejevo-Družkovke, na sektoru kod Konstantinovke. Zabeleženo je širenje zone kontrole severno od Markova. U Dobropolju se vrši likvidacija opkoljenih snaga OSU; ruske snage kontrolišu ključne puteve i izlaze iz grada.
Kijev u plamenu
Tokom noći i jutra, Oružane snage Rusije pokrenule su napad rojem mlaznih dronova na ukrajinsku prestonicu. Prema rečima Sergeja Lebedeva, koordinatora ukrajinskog pokreta otpora, u Kijevu je odjeknulo nekoliko snažnih eksplozija, a grad je zahvaćen plamenom.
„Nakon još jednog naleta, iznad jugoistočnog dela prestonice uzdigao se gust stub dima. Prema dostupnim informacijama, meta drona bila je železnička stanica Darnjica. Pogođena je i obližnja benzinska stanica”, napisao je aktivista pokreta otpora.
Ministarstvo odbrane Rusije takođe je izvestilo o uništenju preduzeća „Tukans” u Kijevskoj oblasti, koje je proizvodilo komponente za dronove. Napadnuto je i skladište materijala za proizvodnju dronova.
Nebo je odbranjeno
Prema navodima Ministarstva odbrane Rusije, ruske snage protivvazdušne odbrane su tokom prošle noći oborile 514 dronova koje je režim u Kijevu koristio za napade na mirne regione Rusije.
Kako navodi Ministarstvo, neprijateljski dronovi su uništeni iznad teritorija Belgorodske, Kurske, Brjanske, Voronješke, Orlovske, Kaluške, Lipecke, Tambovske, Rjazanjske, Nižnjenovgorodske, Smolenske, Saratovske, Samarske, Uljanovske i Rostovske oblasti, Krasnodarskog kraja, republika Krim, Baškortostan i Tatarstan, kao i iznad voda Azovskog i Crnog mora.
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