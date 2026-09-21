"TO ĆE BITI KRAJ AMERIKE": Tramp upozorio na moguće posledice ako je se jedna stvar dogodi

AMERIČKI predsednik Donald Tramp je nagovestio da će se dogoditi „kraj Amerike“ ako republikanska većina u Kongresu ne okonča filibaster.

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On je napomenuo da ako republikanska većina u Kongresu ne ukine proceduru filibastera, demokrate će to učiniti - i onda republikanci više nikada neće moći da pobede na izborima.

„Drugim rečima, to će biti kraj Amerike!“, napisao je Tramp na Truth Social-u.

Ranije, inicijativa demokrata za pokretanje postupka impičmenta protiv Trampa nije dobila podršku u Predstavničkom domu .

(RT)