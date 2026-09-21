"TO ĆE BITI KRAJ AMERIKE": Tramp upozorio na moguće posledice ako je se jedna stvar dogodi
AMERIČKI predsednik Donald Tramp je nagovestio da će se dogoditi „kraj Amerike“ ako republikanska većina u Kongresu ne okonča filibaster.
On je napomenuo da ako republikanska većina u Kongresu ne ukine proceduru filibastera, demokrate će to učiniti - i onda republikanci više nikada neće moći da pobede na izborima.
„Drugim rečima, to će biti kraj Amerike!“, napisao je Tramp na Truth Social-u.
Ranije, inicijativa demokrata za pokretanje postupka impičmenta protiv Trampa nije dobila podršku u Predstavničkom domu .
(RT)
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
TRAMP VRAĆA BELORUSIJU ZA SAVEZNIKA: SAD rade na velikom sporazumu
21. 09. 2026. u 17:17
BRITANSKI MEDIJI TVRDE: Tramp nije obećao Jemenu vojnu podršku protiv Huta
21. 09. 2026. u 16:38
TRAMP ZAPRETOI ZELENSKOM: Odmah da si ovo uradio
21. 09. 2026. u 15:46
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
Dimitris Janakopulos otkrio: Navijač sam Partizana! Znao sam da će se Željko vratiti u Panatinaikos...
Prvi čovek Panatinaikosa, Dimitris Janakopulos, dao je opširan intervju za Mozzart sport i otkrio mnoge zanimljivosti.
18. 09. 2026. u 09:07
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
"ISPOD ČASTI MI JE...": Memedović surovo - nakon OTKAZA, uputio otvoreno pismo RTS-u "Mogao sam davno da odem za veće pare!"
JOVAN Memedović, voditelj kviza "Potera" i emisije "Sasvim prirodno", pre tri godine je dao otkaz na Javnom servisu.
18. 09. 2026. u 14:09 >> 19:32
Komentari (0)