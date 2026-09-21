Politika

NASILNICI I PROSTAČINE: Milivojević i Zelenović vređali okupljen narod na vašaru u Šapcu

В. Н.

21. 09. 2026. u 19:05

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BLOKADERI nastavljaju sa provociranjem i vređam građana Srbije

НАСИЛНИЦИ И ПРОСТАЧИНЕ: Миливојевић и Зеленовић вређали окупљен народ на вашару у Шапцу

Foto: Novosti

Nasilnici i prostačine Srđan Milivojević i Nebojša Zelenović pokazali pravo i jedino lice studentske liste!

Na vašaru u Šapcu vređali narod: Ua majmunčino, p...ka ti materina!

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: Kriva je postporođajna depresija
Svet

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Žena ubila njihovo troje dece, muž joj sve oprostio - jedno 5, drugo 3 godine i beba od 8 meseci: "Kriva je postporođajna depresija"

PATRIK Klensi, bivši suprug Amerikanke optužene za ubistvo njihovo troje dece, rekao je da joj je morao oprostiti jer bi ga u suprotnom to „zauvek izjedalo iznutra“. U intervjuu za Si-Bi-Es objasnio je da je učinio sve što je mogao dok se njegova tadašnja supruga Lindzi borila s psihičkom bolešću u mesecima koji su prethodili tragediji, piše Bi-Bi-Si.

21. 09. 2026. u 19:59

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