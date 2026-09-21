Svet

TRAMP VRAĆA BELORUSIJU ZA SAVEZNIKA: SAD rade na velikom sporazumu

Novosti online

21. 09. 2026. u 17:17

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SAD pripremaju veliki sporazum o isporukama beloruskog kalijuma, izjavio je američki predsednik Donald Tramp na društvenoj mreži Truth Social.

ТРАМП ВРАЋА БЕЛОРУСИЈУ ЗА САВЕЗНИКА: САД раде на великом споразуму

Foto: Profimedia/Anastasia Barashkova / AFP /Liam McBurney / PA Images

„SAD rade na velikom sporazumu koji se odnosi na kupovinu kalijuma iz Belorusije. Cene će biti znatno niže od onih koje sada plaćamo Kanadi, što je veoma dobra vest za naše poljoprivrednike i stočare“, napisao je Tramp.

Američke vlasti su u martu ukinule sankcije proizvođaču beloruskih kalijumovih đubriva i njegovom izvoznom trgovcu — kompanijama „Belaruskalij“ i Beloruskoj kalijumskoj kompaniji (BKK), kao i kompaniji „Agrorozkvit“, koja je u vlasništvu BKK, i svim njihovim zavisnim preduzećima u kojima imaju udeo veći od 50 odsto.

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