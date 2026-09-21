Salahu oduzeta vozačka dozvola! Razlog je bizaran, ali ovo nije smeo da uradi

Incident se dogodio 27. marta.

Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Posle devet godina provedenih u Premijer ligi igrajući za Liverpul, Mohamed Salah odlučio je da promeni sredinu i pojača turski Trabzonspor kao slobodan igrač.

Postao je ekipatski fudbaler tako među ubedljivo najskupljim igračima na svetu, kada govorimo o primanjima, ali se on svojim partijama već polako isplaćuje čelnicima kluba. To potvrđuje i statistika: na osam utakmica zabeležio je sedam golova i dve asistencije.

No, nije sve tako bajno kod popularnog Moa. Kako piše "BBC", bivšem fudbaleru Liverpula izrečena je šestomesečna zabrana upravljanja vozilom nakon što je njegov „rols-rojs” snimljen u prekoračenju brzine.

Prema sudskim dokumentima, Salah nije obavestio policiju ko je bio za volanom kada je kamera za merenje brzine snimila automobil kako se kreće brzinom od 58 kilometara na sat (36 milja na sat) na deonici puta u Vilmslou (Češir) gde je ograničenje iznosilo 48 kilometara na sat (30 milja na sat). Incident se dogodio 27. marta.

Mohamed Salah given six-month driving ban https://t.co/9BHZDtC4RS — BBC North West (@BBCNWT) September 21, 2026

Krilni fudbaler nije odgovorio na poziv tužioca niti se izjasnio o optužbi. Zbog toga mu je na saslušanju pred Kombinovanim sudom u Voringtonu izrečena šestomesečna zabrana vožnje i naređeno mu je da plati 1.044 funte.





