IZ VOZILA IZBACIO 45 MINA, BOMBI, ZOLJE, RAKETE, PA POBEGAO POLICIJI: Usledila opsežna potraga
POLICIJA Zeničko-dobojskog kantona pronašla je 18. septembra veću količinu naoružanja i minsko-eksplozivnih sredstava u okolini Zenice, a u akciji su uhapšene dve osobe.
Kako je danas saopšteno, službenici Policijske stanice Nemila u 6:55 sati su u mestu Bistričak zaustavili "folksvagen taureg" kojim je upravljao E. T., rođen 1991. godine iz Zenice. Prema navodima policije, vozač je nakon kontrole naglo krenuo i velikom brzinom se udaljio prema Staroj Nemili, a tokom bega je pored kolovoza izbacio oružje i minsko-eksplozivna sredstva.
Policija je potom pretragom terena uz cestu pronašla i osigurala odbačene predmete do dolaska uviđajne ekipe. O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Zeničko-dobojskog kantona, a uviđaj su obavili službenici Sektora kriminalističke policije uz prisustvo tužioca i pripadnika Federalne uprave civilne zaštite.
Tokom uviđaja utvrđeno je da je pronađeno 45 ručnih bombi različitih vrsta, osam tromblonskih i četiri protivpešadijske mine, više detonirajućih i sporogorećih štapina, 30 detonatorskih kapisli, tri rakete PG7, tri raketna goriva za PG7, dva ručna bacača raketa M80 "Zolja" te jedan ručni lanser raketa-granata, kao i drugi delovi i upaljači za eksplozivna sredstva.
Po naredbi postupajućeg tužioca, minsko-eksplozivna sredstva izuzeli su pripadici Federalne uprave civilne zaštite, prenosi sarajevski portal Klix.ba.
Istog dana u ulici Sarajevska u Zenici zaustavljen je i "ford fokus" kojim je upravljao M. A., rođen 1997. godine, a kojeg policija dovodi u vezu s E. T.-om.
Pretresom vozila, obavljenim na osnovu naredbe Opštinskog suda u Zenici, pronađeni su su pištolj s okvirom i 18 metaka bez potrebne dozvole, kao i oko 25.000 KM u različitim apoenima i valutama.
M. A. je uhapšen zbog sumnje da je počinio krivično delo o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Zeničko-dobojskog kantona.
Policija je navela da se nastavljaju aktivnosti na dokumentiranju ovog slučaja.
Tanjug
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