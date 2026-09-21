POTVRDIO: I dalje stojimo snažno na ovom putu - Ćacike nisu samo žene, sve ćemo mučiti! (VIDEO)

BLOKADER Živko Gvozdenović, koji je prvobitno pretio silovanjem i mučenjem žena u Srbiji koji se ne slažu sa njegovim mišljenjem, sada pokušava da se na svom instagram profilu opravda da nije tako mislio. Ono što je dodatno zanimljivo je to što je njegovo ime na instagramu "ubačenielement".

Foto: Printscreen/Instagram/ubacenielement

Naime, kako to blokaderi inače praktikuju, nakon što je njegov govor mržnje prema ženama objavljen na Informer televiziji, pokušao je da negira izrečeno, time što je naveo da termin "Ćacika", koji je prvobitno iskoristio u vidu etiketiranja žena koji se ne slažu sa njegovim političkim stavom, ustvari, samo u njegovoj glavi znači "Duduk" i da tako oslovljava i žene i muškarce. Takođe, u toku konferencije posvećene zaštiti žena, koju je organizovala i sprovodi Ana Brnabić, blokader Živko je sa gađenjem izgovao njeno ime i doveo u pitanje njenu kompetentnost za takvu vrstu teme, čime je samo potvrdio da mrzi ženski rod koji ne deli mišljenje sa njim.

- Ljudi, izašao sam na Informeru! Mislim da je to najveći uspeh danas u Srbiji, ali evo ovde Ana Brnabić drži konferenciju vezano za vređanje žena i tako dalje. Koliko je kompetetntna da priča o ženama ne znam, ali iskoristio se moj termin "Ćacika" koji sam ja koristio kao "Duduk". Meni je to i za žene i za muškarce, na žene pomislio nisam. Najbolje će o mom ophođenju prema ženama, ali ne ženama, nego svim ljudima, reći ljudi koji me poznaju, moja supruga, majka... tako da mislim da je to jedan bedan pokušaj. To vam je još jedan od mnogih situacija gde običan građanin "nadrlja", a s obzirom na to da Ana Brnabić drži konferenciju o ženama, nek im je sa srećom, šta da im kažem. A naravno sve žene i ljude poštujem beskrajno - rekao je blokader Gvozdenović na svom instagram profilu.