OD MILOVOG DOKTORA DO VIOLINOG ČUVARA: Ko je sve na blokaderskoj listi?

BLOKADERSKA lista obiluje spornim kandidatima koji su duboko kompromitovani.

Foto: Printskrin /Youtube/24 Vesti

Dovoljno je reći da je prvi na blokaderskoj listi dr Ilija Srdanović nađen u prepiskama u spisima u predmetu protiv Vesne Medenice. Tu se ističe da je Srdanović "čovek od poverenja Mila Đukanovića".

U porukama se govori o doktoru kome se veruje, a pojavljuje se i ime nekadašnje predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, inače majke odbeglog kriminalca Miloša Medenice. u medijima pojavila I prepiska iz vajber grupe “Zdravstveni radnici”, u kojoj je više od 1.400 članova, a na kojoj je doktor Srdanović tražio da studenti Medicinskog fakulteta koji ne podržavaju plenumašku politiku budu javno označeni imenom, prezimenom i fotografijom, „Da vidimo i zapamtimo ko su“.

Nakon te poruke, prema objavljenim skrinšotovima, Srdanović je u grupi objavio spisak konkretnih studenata – direktno targetiranje. Usledile su i poruke “Šta će sa njima kolege”, ali se spominje i “lustracija”.

Milan Knežević lider DNP-a oglasio se povodom predstavnika "studentske" liste Ilije Srdanovića.

- Svako ima svog izabranog doktora da mu pregleda grlo, prepiše recept za reumu, izmjeri pritisak, pošalje na skener i ohrabri ga riječima: “Čuvajte se promaje!” Tako i Milo Đukanović ima svog izabranog doktora, njegov izabrani doktor slučajno se zove Ilija Srdanović, a koji je opet slučajno nosilac blokaderske liste, koga su opet slučajno postavili ostaci ostataka pokojne Demokratske stranke i LSV-a. Sve neke namjerne slučajnosti, da i Poaroa zaboli glava. Biti lični doktor Mila Đukanovića nije mala funkcija, uvijek možeš da se pohvališ kako si najzaslužniji za njegov preplanuli ten i zaustavljenu mladost dok po podgoričkim i primorskim lokalima pjevuši Tompsonove pjesme i pravi selfije za tik-tok. I tako, dok Milo sluša Tompsona, studenti koji su godište moje majke slušaju doktora Iliju, koji opet sluša Bojana Pajtića, Dušana Petrovića i Nenada Čanka, a koji svi kolektivno slušaju Mila, ali ne Lompara, već Đukanovića. Zato bi bilo poštenije da su braća Vetingovci i sestre Vetingovke direktno postavili za nosioca liste Mila Đukanovića. Ima sve uslove da im bude predvodnik, mrzi Srbiju, mrzi Aleksandra Vučića, mrzi SPC, mrzi patrijarha, što znači da nikako ne može biti vetingovan. Ako tome dodamo Đukanovićev lični razlog, jer Vučiću ne može oprostiti 30. avgust 2020. i pobjedu srpskog naroda na izborima u Crnoj Gori, onda i ne čudi što su svi crnogorski kriminalni i državni kapaciteti usmjereni na rušenju Srbije i Aleksandra Vučića - naveo je Knežević u svojoj objavi.

Na listi je i Dejan Šoškić koji u izbornoj kampanji govori o posledicama postavljanja politički podobnih i nedovoljno stručnih ljudi na odgovorna mesta, dok arhivski snimci iz vremena kada je bio guverner Narodne banke Srbije podsećaju na visoku inflaciju, slabljenje dinara i rast nezaposlenosti u tom periodu.

Foto: Printskirn/Iks/Detektor Laži

Šoškić je funkciju guvernera preuzeo 29. jula 2010. godine i na njoj ostao do 6. avgusta 2012. godine. U jednom od arhivskih priloga B92 iz tog perioda navedeno je da je inflacija krajem 2010. godine dostigla dvocifren nivo i da se očekuje njen dalji rast.

Željko Hubač, koji se nalazi na trećem mestu studentske izborne liste, svojevremeno je sarađivao sa Helsinškim odborom za ljudska prava u Srbiji, na čijem čelu je Sonja Biserko.

Upravo zbog toga, sada kada se nalazi visoko na studentskoj izbornoj listi, ponovo se otvara pitanje njegove prošlosti, ali i saradnje sa organizacijom na čijem čelu je Biserko.

Foto: Printskrin

Kako se može videti u snimcima, za Biserko je takozvano Kosovo "nezavisna država", Srbi su "genocidan narod", a Ratko Mladić je "ratni zločinac".

Kritičari studentske liste Hubačevo visoko mesto povezuju upravo sa njegovim ranijim angažmanom i retorikom koju ocenjuju kao antisrpsku, uz tvrdnje da njegov slučaj pokazuje uticaj mreže nevladinih organizacija finansiranih iz inostranstva na formiranje takozvane studentske liste.

Zbog toga je važno da građani, pored njegovog sadašnjeg političkog angažmana, budu upoznati i sa njegovom ranijom saradnjom sa Helsinškim odborom, kao i stavovima koje je tokom godina javno zastupao.

Zlatko Kokanović, samozvani ekolog i jedan od najglasnijih opozicionih aktivista takođe je na toj listi.

Foto: Printskrin/Jutjub/Nova Ekonomija

O politici Kokanovića govori i to da mu Nemica Viola fon Kramon nije smetala kada ju je sekirom branio u Nedeljicama. Ona ista Viola fon Kramon koja se zalaže za "nezavisno Kosovo" i ona koja je podržala rezoluciju o Srebrenici...

Takođe na listi je i Jovo Bakić, koji je pretio da će juriti po ulicama političke protivnike, da će njegovi politički protivnici plivati Savom i Dunavom...