TRAGEDIJA: Smrtno stradalo lice u seči šume
LICE čiji su inicijali J.A. sa područja Zvornika poginulo je u seči šume.
Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da je ovaj slučaj prijavljen policiji juče u 11.20 časova.
Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, gde je upućen i doktor mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik, koji je konstatovao smrt navedenog lica.
O ovom slučaju obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mere i radnje na dokumentovanju događaja.
(RTRS)
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