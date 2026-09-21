Republika Srpska

TRAGEDIJA: Smrtno stradalo lice u seči šume

Novosti online

21. 09. 2026. u 23:37

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LICE čiji su inicijali J.A. sa područja Zvornika poginulo je u seči šume.

ТРАГЕДИЈА: Смртно страдало лице у сечи шуме

FOTO: Depositphotos/zeferti@gmail.com

Iz Policijske uprave Zvornik saopšteno je da je ovaj slučaj prijavljen policiji juče u 11.20 časova.

Policija je izvršila uviđaj na licu mesta, gde je upućen i doktor mrtvozornik Doma zdravlja Zvornik, koji je konstatovao smrt navedenog lica.

O ovom slučaju obavešten je dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini pod čijim nadzorom se preduzimaju dalje mere i radnje na dokumentovanju događaja.

(RTRS)

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