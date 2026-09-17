RASPAD SISTEMA, NIKAD GORE: Rekordna cena dizela u Nemačkoj

POSLE benzina, i dizel je u Nemačkoj dostigao najvišu cenu do sada. Litar dizela je u sredu u proseku koštao 2,453 evra, što je 0,6 centi više od prethodnog rekorda iz aprila, saopštio je auto-moto klub ADAC.

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Benzin je već danima na istorijskom maksimumu. U sredu je peti dan zaredom oborio rekord i dostigao 2,314 evra po litru, piše dpa.

Cene goriva su izuzetno visoke od početka rata u Iranu krajem februara, a od kraja avgusta ponovo su snažno porasle.

Dizel je trenutno gotovo 71 cent skuplji nego poslednjeg dana pre izbijanja rata, dok je benzin E10 poskupeo za skoro 54 centa. Kada se uračuna inflacija, gorivo je, međutim, u prošlosti već bilo skuplje.