ROBOTI MAHERI ZA OBRADU ŽALBI: U rimskom Vrhovnom kasacinom sudu testirana veštačka inteligencija za upotrebu u sporovima
U RIMSKOM Vrhovnom kasacionom sudu testirana je veštačka inteligencija u cilju brže obrade žalbi, a za rukovanje dugim i složenim poreskim procedurama. Rezultati su pozitivni, a cilj je primeniti je u budućnosti na sudske sporove.
VI je počela da radi na građanskim poreskim sporovima, ali je već pozdravljena u Kasacinom sudu. Eksperimentisanje, započeto u julu i avgustu se ne odnosi na presude već na preliminarnu fazu, koristeći je za rešavanje dugotrajnih i ponavljajućih postupaka.
Ljudi su nadzirali svaku automatizovanu aktivnost. Advokati i drugi eskperti ocenili su da je efikasna i znatno brža od ljudi na tim poslovima. Sud, stoga, namerava da nastavi sa proširivanjem njene upotrebe i na druge sudske funkcije u Kasacionom sudu.
Sistem ne donosi odluke, ne piše presude i ne ukazuje na to ko je u pravu, ali pojednostavljuje rad Vrhovnog suda. Odluke će i nadalje donositi isključivo sudija. Ona je izgrađena na "Kopilotu" odnosno "Majkrosoftovom" virtuelnom asistentu zasnovanom na VI, a u ovom slučaju koristio ju je sudija Đanluka Graso.
Dakle, veštačka inteligencija podržava sudije i administrativno osoblje čitanjem dokumenata, sortiranjem njihovog sadržaja i pripremom mape žalbi. Svaka žalba stiže sa čitavim nizom dokumenata koje treba pročitati kako bi se identifikovao predmet i rekonstruisala neophodna procedura. Ova analiza određuje raspored veća i postupak.
Zna se kako je za obradu predmeta, koju sastavlja osoblje kancelarije, kroz dugotrajan i ponavljajući proces, neophodno ogromno vreme, i tu sada stupa na scenu "kopilot". Operator otprema potrebna dokumenta, a "VI agent" vraća jedinstveni dokument. Dakle, zaposlenima stiže zamena za obavljanje tog zamornog, "rudarskog" zadatka.
Definisan je precizno pravni okvir po Zakonu EU o korišćenju VI: "Kopilot" se koristi preko institucionalnog naloga namenjenog Ministarstvu pravde, dizajniranog da obezbedi određene bezbednosne uslove. Podaci uneti u sistem ostaju u Italiji i ne koriste se za obuku drugih modela veštačke inteligencije van državnih granica.
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