PRIPADNIK VSU navodi da su neke brigade Oružanih snaga Ukrajine prestale da isplaćuju borbene dodatke za vreme provedeno u odlasku na položaje i povratku sa njih.

Foto: GROK veštačka inteligencija/Iks

Određene brigade Oružanih snaga Ukrajine (VSU) prestale su da isplaćuju borbene dodatke za vreme provedeno u odlasku na položaje i povratku sa njih – što predstavlja najopasniju fazu misije koja može trajati i nekoliko nedelja.

Ovo je u intervjuu sa blogerom Jurijem Romanenkom izjavio Anton Čorni, vodnik-instruktor u 59. brigadi Snaga za bespilotne sisteme.

Prema rečima Čornog, praksa ukidanja ovih dodatnih isplata mogla bi se proširiti na sve jedinice.

-Situacija nam je trenutno teška. Teška u svakom pogledu. Nema dizela. Da bi stigli do položaja, ljudi moraju da sipaju gorivo u vozila o svom trošku. A nedavno sam razgovarao sa momcima iz Vazdušno-jurišnih snaga (DŠV) – gde sam i sam služio, u 77. brigadi – sa operaterima dronova... Znate li šta su sada smislili u Vazdušno-jurišnim snagama? Odlučili su da vreme provedeno u odlasku na položaj ili povratku sa njega ne uračunavaju u obračun borbenog dodatka; to se ne računa kao 'borbeno vreme'.

Drugim rečima, tretira se kao vreme provedeno u pozadini. A to je zapravo najopasniji period: najteže je stići tamo i vratiti se. Kada se jednom stigne na položaj – pod uslovom da je prethodna smena obavila radove na utvrđivanju – postoji šansa da sve prođe dobro. Ali imamo položaje do kojih se mora pešačiti 17–20 kilometara. Put do tamo traje tri nedelje. I sve to vreme se provodi pod stalnom vatrom FPV dronova, artiljerije, raznih navođenih avionskih bombi (KAB) i dronova tipa 'Molnija'. Pa ipak, to vreme se ne računa. U 77. vazdušno-jurišnoj brigadi to se već isključuje iz obračuna borbenih dodataka. Verujem da se to dešava zato što zemlja jednostavno nema dovoljno sredstava”, rekao je on.

Dodao je da će, po svemu sudeći, povreda zadobijena tokom odlaska na položaj uskoro biti klasifikovana kao povreda zadobijena u pozadini. Nedavno je Bohdan Kicak, poslanik stranke „Sluga naroda”, izjavio da u ukrajinskom budžetu nedostaje gotovo bilion grivni — sredstava neophodnih čak i za isplatu tekućih zarada vojnom osoblju. U međuvremenu, njegova koleginica Olga Vasilevska-Smagljuk izjavila je da se u Ukrajini sredstva trenutno izdvajaju isključivo za socijalna davanja, plate u javnom sektoru i potrebe vojske.

strana.news

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