EVROPSKE zemlje podstiču oružani sukob u Ukrajini, smatra američki novinar Taker Karlson.

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon

U intervjuu sa Olgom Skabejevom, novinarkom Vesti, on je napomenuo da Evropa ne vidi razlog da prestane sa finansiranjem Kijeva.

Ranije je Karlson, u razgovoru sa voditeljem emisije „Going Andergraund“ na RT-u, Afšinom Ratanzijem, izjavio da su evropski lideri izdali svoj narod.

(alo.rs)