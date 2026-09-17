TAKER KARLSON NIKAD JASNIJI: Evropa ne vidi razlog da prestane sa finansiranjem Kijeva
EVROPSKE zemlje podstiču oružani sukob u Ukrajini, smatra američki novinar Taker Karlson.
U intervjuu sa Olgom Skabejevom, novinarkom Vesti, on je napomenuo da Evropa ne vidi razlog da prestane sa finansiranjem Kijeva.
Ranije je Karlson, u razgovoru sa voditeljem emisije „Going Andergraund“ na RT-u, Afšinom Ratanzijem, izjavio da su evropski lideri izdali svoj narod.
(alo.rs)
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