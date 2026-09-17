Svet

TAKER KARLSON NIKAD JASNIJI: Evropa ne vidi razlog da prestane sa finansiranjem Kijeva

Novosti online

17. 09. 2026. u 15:25

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EVROPSKE zemlje podstiču oružani sukob u Ukrajini, smatra američki novinar Taker Karlson.

ТАКЕР КАРЛСОН НИКАД ЈАСНИЈИ: Европа не види разлог да престане са финансирањем Кијева

Foto: Tanjug/ AP Photo/Alex Brandon

U intervjuu sa Olgom Skabejevom, novinarkom Vesti, on je napomenuo da Evropa ne vidi razlog da prestane sa finansiranjem Kijeva.

Ranije je Karlson, u razgovoru sa voditeljem emisije „Going Andergraund“ na RT-u, Afšinom Ratanzijem, izjavio da su evropski lideri izdali svoj narod.

(alo.rs)

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