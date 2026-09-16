"NEĆEMO KAPITULIRATI, NAŠA NUKLEARNU INDUSTRIJU NIKO NEĆE UNIŠTITI" Iranci zagrmeli usred Beča, svet u neverici

PORTPAROL Organizacije za atomsku energiju Irana (AEOI) izjavio je da iranska nuklearna industrija neće biti uništena vojnim napadima, sabotažama ili atentatima, ističući da Teheran neće kapitulirati i da će nastaviti da ostvaruje svoja legitimna prava.

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Obraćajući se 70. Generalnoj konferenciji Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) u Beču, Behruz Kamalvandi izneo je stavove Irana o njegovom nuklearnom programu i kritikovao politički pritisak i dvostruke standarde prema Teheranu, prenosi Tasnim.

On je rekao da se Iran više od 25 godina suočava sa pritiscima i sankcijama zbog svog nuklearnog programa, istovremeno nastavljajući da poštuje pregovore i sporazume, uključujući nuklearni sporazum iz 2015. godine. Prema njegovim rečima, povlačenje SAD iz tog sporazuma i potonji događaji pokazali su ograničenja oslanjanja isključivo na obaveze drugih država i podstakli Iran da ojača sopstvene nuklearne kapacitete.

Kamalvandi je takođe kritikovao IAEA i njenog generalnog direktora zbog, kako je naveo, politički motivisanog odnosa prema Iranu, postavljajući pitanje zašto agencija nije oštrije osudila američko-izraelske vojne napade na iranska nuklearna postrojenja.

On je rekao da su osetljiva iranska nuklearna postrojenja, uključujući ona koja se nalaze pod zemljom, i dalje predmet inspekcija IAEA i da njihovu zaštitu ne treba tumačiti kao pokušaj prikrivanja.

Portparol AEOI naglasio je da napadi na iranska nuklearna postrojenja i kompanije zasnovane na znanju neće zaustaviti naučni i tehnološki razvoj zemlje.

On je takođe istakao iranska dostignuća u proizvodnji električne energije, nuklearnoj medicini, industrijskoj primeni i tehnologiji zračenja, navodeći da Iran isporučuje više od 76 radiofarmaceutika za više od 230 medicinskih centara širom zemlje.

Kamalvandi je na kraju rekao da je iranski narod platio visoku cenu za nezavisnost i dostojanstvo i da se neće predati „nasilnicima“.

On je ponovio stav preminulog lidera Islamske revolucije, ajatolaha Sejeda Alija Hamneija, rekavši: „Nuklearna energija za sve, a nuklearno oružje ni za koga.“

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