PAD SANKCIJA ZA 25 ZATVORENIKA: Istorijski dogovor Vašingtona i Minska

BELORUSIJA će osloboditi 25 zatvorenika u zamenu za dalje ublažavanje američkih sankcija, saopštio je u sredu izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa, a preneo DW.com.

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- Dogovorili smo privremeni sporazum i, kao gest dobre volje, Belorusija će osloboditi 25 ljudi. Zauzvrat, Sjedinjene Američke Države će ukinuti sankcije za dve kompanije - rekao je izaslanik Džon Kol novinarima u beloruskoj prestonici Minsku.

Kol je navodno tokom svoje posete u martu zatražio oslobađanje 250 zatvorenika. Specijalni izaslanik SAD rekao je da će dve strane nastaviti da rade na rešavanju preostalih pitanja, kao i na oslobađanju dodatnog broja zatvorenika i ukidanju novih sankcija.

⚡️ Belarus to release 25 political prisoners in exchange for US easing sanctions, Trump envoy says.



"The U.S, in turn, will lift sanctions from two Belarusian companies" — Lakokraska and Bellesbumprom, said Washington's special envoy John Coale.https://t.co/qyMI9kKSnh — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) September 16, 2026

- Nemamo nameru da stanemo! Nastavićemo da unapređujemo odnose između Sjedinjenih Američkih Država i Belorusije i radimo na tome da u bliskoj budućnosti bude oslobođeno još ljudi - napisao je Koal kasnije na društvenoj mreži Iks.

Stotine ljudi i dalje se nalaze u zatvorima u Belorusiji, nakon što je predsednik Aleksandar Lukašenko pokrenuo represiju nad demonstrantima koji su 2020. godine protestovali zbog njegovog ponovnog izbora.

Zapadne zemlje su potom uvele sankcije Belorusiji zbog Lukašenkove represije nad opozicijom.