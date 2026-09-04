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NORVEŠKA STIŽE U POMOĆ RUSIMA - DA, DOBRO STE PROČITALI: Moskva optužila Oslo za pirateriju, pa ovi u panici obrnuli ćurak

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 20:20

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NORVEŠKA će pružiti neophodnu pomoć Rusima na arktičkom arhipelagu Svalbard nakon zaplene broda koji je prevozio putnike i zalihe na taj arhipelag, zbog čega su putnici tu ostali blokirani, saopštilo je danas norveško Ministarstvo spoljnih poslova.

НОРВЕШКА СТИЖЕ У ПОМОЋ РУСИМА - ДА, ДОБРО СТЕ ПРОЧИТАЛИ: Москва оптужила Осло за пиратерију, па ови у паници обрнули ћурак

Foto: AI/Grok

Norveški sud je ove nedelje naložio zaplenu kruzera “Profesor Molčanov” na Svalbardu, po zahtevu ukrajinske kompanije koja vodi sudski spor, usled čega su putnici i posada ostali blokirani, a Moskva optužila Norvešku za “pirateriju”, prenela je agencija Rojters.

- Norveške vlasti čine sve što je u njihovoj moći da zaštite ruske državljane koji su se trenutno našli u teškoj situaciji na Svalbardu - navodi se u saopštenju norveškog Ministarstva spoljnih poslova, uz napomenu da se zemlja pridržava svojih međunarodnih obaveza.

Grad Barencburg, gde je brod zadržan, jedno je od dva ruska naselja na Svalbardu koja zajedno imaju 392 stanovnika, od ukupno 2.914 koliko ih živi na arhipelagu, prema podacima norveškog Zavoda za statistiku. Ruskim kompanijama se redovno odobravaju izuzeća od sankcija kako bi se obezbedio uvoz hrane i druge neophodne robe na ova ostrva, saopštilo je ministarstvo.

Zaplenjeni brod “Profesor Molčanov”, dugačak 71 metar, može da primi 32 člana posade i 52 putnika, a koristi se za naučne ekspedicije i komercijalna krstarenja.

Zaplena po nalogu suda izvršena je u ime ukrajinske energetske kompanije “Naftogas”, koja pokušava da naplati odštetu od 4,22 milijarde dolara za imovinu koju je Moskva preuzela nakon aneksije Krima 2014. godine, podseća Rojters. Rusija je najavila da planira da uloži žalbu na tu odluku.

(Tanjug)

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