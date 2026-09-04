NA UDARU I PORODICA KASTRO: SAD proširile crnu listu

SJEDINjENE Američke Države uvele su u četvrtak nove sankcije protiv pet kubanskih kompanija i Fidela Ernesta Kastra Kalisa, unuka bivšeg kubanskog predsednika Raula Kastra, u okviru pojačanog ekonomskog pritiska administracije američkog predsednika Donalda Trampa na komunističku vlast u Havani.

Foto: Tanjug/AP Photo/Mark Schiefelbein

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je sinoć da su na ažuriranu listu sankcionisanih, između ostalih, uvršteni kubanska državna banka "Banco Eksterior de Kuba", kompanija "Komersijal Kupet SA", koja se bavi prodajom goriva i maziva, veletrgovac mašinama "ABAPET", kao i kompanije "CEXNI" i "NIKAROTEK", povezane s rudarskom industrijom.

Na listi se, navodi Blumberg, nalazi i 31-godišnji Fidel Ernesto Kastro Kalis, sin Alehandra Kastra Espina, visokog zvaničnika kubanskog Ministarstva unutrašnjih poslova, koji je pod američke sankcije stavljen u junu.

Prema saopštenju američkog Stejt departmenta, Fidel Ernesto Kastro Kalis sankcionisan je kao punoletni član porodice drugih sankcionisanih pripadnika porodice Kastro.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da najnovije sankcije predstavljaju deo politike predsednika Trampa usmerene ka "slobodnoj Kubi", uz demontiranje finansijskih mreža kubanske vlasti, represivnog aparata i struktura moći koje potiču iz perioda porodice Kastro.

Njegov deda Raul Kastro, koji ima 95 godina, bio je jedan od ključnih učesnika Kubanske revolucije 1959. godine i preuzeo je vođenje zemlje 2006. godine, nakon što se njegov brat Fidel Kastro razboleo.

Raul Kastro bio je predsednik Kube do 2018. godine, ali je i nakon toga zadržao značajan politički uticaj.

Drugi Raulov unuk, Raul Giljermo Rodrigez Kastro, koji je bio pomenut kao mogući kontakt u neuspelim pregovorima Vašingtona i Havane, za sada nije obuhvaćen sankcijama.

Američka administracija je od maja, kada je proširila režim sankcija protiv Kube, uvela kaznene mere protiv najmanje 86 pojedinaca i kompanija.

(Tanjug)

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