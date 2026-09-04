Svet

TRAMPOVI LJUDI KREĆU U AKCIJU: Prvo Putin, pa Zelenski – sprema se novi plan za kraj rata!

Милош Ал. Симеуновић
Miloš Al. Simeunović

04. 09. 2026. u 18:25

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IZASLANICI američkog predsednika Donalda Trampa, Stiv Vitkof i Džared Kušner, posetiće ovog vikenda Moskvu i Kijev, gde će učestvovati na razgovorima o okončanju rata između Rusije i Ukrajine, saopštili su danas američki zvaničnici.

ТРАМПОВИ ЉУДИ КРЕЋУ У АКЦИЈУ: Прво Путин, па Зеленски – спрема се нови план за крај рата!

Foto: Tanjug/(AP Photo/Dan Bashakov)

Zvaničnici su za Aksios kazali da će Vitkof i Kušner danas otputovati u Moskvu, i da će sutra razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, a da će se zatim u nedelju sastati sa ukrajinskim predsednikom Vladimirom Zelenskim u Kijevu.

Poseta Trampovih izaslanika Moskvi dolazi deset dana nakon što se direktor američke Centralne obaveštajne agencije (CIA) Džon Retklif sastao sa šefovima ruskih obaveštajnih i bezbednosnih službi u Moskvi.

Vitkof i Kušner su se juče sastali sa Trampom u Beloj kući, kako bi razgovarali o putovanju u Rusiju i Ukrajinu. Pregovori između Rusije i Ukrajine, koji su počeli uz posredovanje Trampove administracije, obustavljeni su u februaru, nakon što je počeo rat u Iranu.

Šef kabineta Zelenskog, Kirilo Budanov, rekao je lokalnim medijima prošle nedelje da bi razgovori sa Rusijom, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, mogli da se nastave u septembru.

Zelenski je potvrdio sastanke sa američkim izaslanicima u objavi na platformi X.

- Ovo je veoma važno. Važno je da Amerika ostane aktivno angažovana. Spremni smo da se sastanemo sa njima u Ukrajini - kazao je Zelenski.

(Tanjug)

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