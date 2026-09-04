UMRO DŽEPAREĆI - PORODICA TRAŽI ODŠTETU: Neobičan slučaj lopova u Italiji, preminulog "na poslu", tokom krađe para turista
LOPOV je opljačkao stariji bračni par turista u Veneciji, iz ranca im uzeo novčanik, dokumenta, lekove i pobegao.
Ali, ubrzo se srušio na zemlju. Stigli su bolničari, pokušali da ga reanimiraju, ali je preminuo, najverovatnije od srčanog udara. Identifikovan kao Sorin Marijan Postolake, a poznatiji kao Mika, bio je poznat policiji po više džeparenja.
Obrt je nastao kada je porodica zatražila odštetu, ne prihvatajući verziju iznenadne smrti. Podneli su tužbu nadležnima zahtevajući istragu o okolnostima smrti, obdukciju i eventualnu odgovornost treće strane. Porodica potvrđuje da je Mika patio od srčanih problema, ali da je redovno uzimao lekove.
U tužbi se navodi da je pobegao posle džeparenja, možda tokom potere ili "posle napete situacije, pa je pritisak mogao da odigra ulogu u njegovoj smrti". To je vodilo zahtevu i za nadoknadu za smrt džeparoša zbog "uznemiravanje drugih i smrti kao posledice takvog ponašanja".
Policija rekonstruiše svaki korak, od krađe do pada na zemlju u begu. Prikupljeni su snimci sa video-kamera da bi proverili njegovo kretanje, moguće saučesnike i pravne okolnosti bekstva. Istražitelji moraju da razjasne i sudbinu lekova koje je pokrao turistima, "jer su bili neophodni i za zdravlje preminulog lopova".
Istraga je u toku, dok porodica osporava srčani udar kao uzrok smrti i traži "istinu i odštetu".
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