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UMRO DŽEPAREĆI - PORODICA TRAŽI ODŠTETU: Neobičan slučaj lopova u Italiji, preminulog "na poslu", tokom krađe para turista

Milica Ostojić

04. 09. 2026. u 06:30

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LOPOV je opljačkao stariji bračni par turista u Veneciji, iz ranca im uzeo novčanik, dokumenta, lekove i pobegao.

УМРО ЏЕПАРЕЋИ - ПОРОДИЦА ТРАЖИ ОДШТЕТУ: Необичан случај лопова у Италији, преминулог на послу, током крађе пара туриста

Ilustracija Tošo Borković

Ali, ubrzo se srušio na zemlju. Stigli su bolničari, pokušali da ga reanimiraju, ali je preminuo, najverovatnije od srčanog udara. Identifikovan kao Sorin Marijan Postolake, a poznatiji kao Mika, bio je poznat policiji po više džeparenja.

Obrt je nastao kada je porodica zatražila odštetu, ne prihvatajući verziju iznenadne smrti. Podneli su tužbu nadležnima zahtevajući istragu o okolnostima smrti, obdukciju i eventualnu odgovornost treće strane. Porodica potvrđuje da je Mika patio od srčanih problema, ali da je redovno uzimao lekove.

U tužbi se navodi da je pobegao posle džeparenja, možda tokom potere ili "posle napete situacije, pa je pritisak mogao da odigra ulogu u njegovoj smrti". To je vodilo zahtevu i za nadoknadu za smrt džeparoša zbog "uznemiravanje drugih i smrti kao posledice takvog ponašanja".

Policija rekonstruiše svaki korak, od krađe do pada na zemlju u begu. Prikupljeni su snimci sa video-kamera da bi proverili njegovo kretanje, moguće saučesnike i pravne okolnosti bekstva. Istražitelji moraju da razjasne i sudbinu lekova koje je pokrao turistima, "jer su bili neophodni i za zdravlje preminulog lopova".

Istraga je u toku, dok porodica osporava srčani udar kao uzrok smrti i traži "istinu i odštetu".

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