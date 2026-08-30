ŠOK ZA REGION! Ruske leteće zaveri Su-57 stižu u ovu zemlju? Ovo oružje menja odnos snaga!

KAZAHSTANSKO ratno vazduhoplovstvo trebalo bi da dobije svoj prvi lovac pete generacije u roku od dve godine, prema izveštajima više kazahstanskih i ruskih izvora, što će označiti važnu prekretnicu u modernizaciji flote.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Više izvora je navelo da su porudžbine za ruski lovac pete generacije Su-57 već poslate, nakon što je 2025. godine potvrđeno da je više zemalja već naručilo nove avione. Ratno vazduhoplovstvo trenutno koristi isključivo borbene avione sovjetskog i ruskog porekla.

Foto: Rosoboronexport/roe.ru

Iako većina izvora nije potvrdila tip lovca pete generacije koji će biti nabavljen, trenutno su samo tri takva aviona dostupna za izvoz širom sveta, uključujući kineski J-35, američki F-35 i ruski Su-57. Iako je prodaja F-35 malo verovatna iz političkih razloga, dugo se očekivalo da će J-35 biti vodeći konkurent ruskim avionima u Centralnoj Aziji. Kina je ostvarila svoju prvu veliku prodaju lovaca regionu početkom 2020-ih, isporučujući lovce JF-17 Block 3 Azerbejdžanu i lovce J-10C Uzbekistanu, oba kako bi zamenila lovce MiG-29 nasleđene od Sovjetskog Saveza.

Iako nije potvrđeno, Su-57 je verovatna opcija za Kazahstan zbog bliskih odbrambenih veza sa Rusijom i daleko većeg borbenog potencijala ovog tipa u odnosu na druge ruske borbene avione. Kazahstanske snage protivvazdušne odbrane trenutno koriste presretače MiG-31 nasleđene od Sovjetskog Saveza, a kasnije modernizovane na standard MiG-31BM u Rusiji 2010-ih. Vojska je takođe dobila sovjetske lovce za vazdušnu nadmoć Su-27 od Rusije u zamenu za bombardere Tu-95MS koje je nasledila iz sovjetskog doba, a potom je nabavila poboljšani derivat Su-27, Su-30SM, koji trenutno čini okosnicu njene flote.

Očekuje se da će Su-57 zameniti Su-27, a moguće kasnije i MiG-31, u službi kazahstanskih snaga protivvazdušne odbrane, što će značajno poboljšati borbene sposobnosti. Nabavka bi učinila Kazahstan drugom sovjetskom državama naslednicama koja će imati lovačke avione pete generacije, posle Rusije, i verovatnim drugim stranim klijentom za Su-57, posle Alžira. Su-57 je u mnogim aspektima manje sofisticiran od J-35 i F-35, ali ima niz prednosti, uključujući niže zahteve za održavanje, mnogo veći domet, daleko veći stepen borbenog testiranja i pristup nekoliko jedinstvenih tipova raketa.

(militarywatchmagazine.com)

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