Svet

PESKOV RAZBIO SVE SPEKULACIJE: Otkrio zašto je šef CIA došao u Moskvu

P. Đurđević

30. 08. 2026. u 12:53

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KONTAKTI obaveštajnih agencija su poverljivi, a njihov uticaj na rešenje sukoba u Ukrajini zavisi od iznetih predloga, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov novinaru Vesti Pavlu Zarubinu.

ПЕСКОВ РАЗБИО СВЕ СПЕКУЛАЦИЈЕ: Открио зашто је шеф ЦИА дошао у Москву

Foto: Mikhail Metzel/WillWest News/Profimedia

- To je svrha kontakta između obaveštajnih agencija – da budu zatvoreni - naglasio je Peskov.

Komentarišući posetu direktora CIA Džona Retklifa Moskvi, Peskov je nazvao teorije zavere i spekulacije oko rutinskih kontakata obaveštajnih agencija "dobro poznatom zabavom".

On je još jednom podvukao da se predsednik Rusije Vladimir Putin nije sastao sa Retklifom. Osim toga, istakao je da potonja poseta predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka Moskvi ni na koji način nije bila povezana sa posetom Retklifa. 

Sergej Nariškin, direktor Spoljne obaveštajne službe Ruske Federacije (SVR) je potvrdio da je 26. avgusta razgovarao sa direktorom CIA Džonom Retklifom o pitanjima koje su u sferi delatnosti obaveštajnih službi. 

foto: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool / Zuma Press / Profimedia

Prema njegovim rečima, u takvoj poseti nema ničeg neobičnog, a on se skoro svake nedelje virtuelno ili lično sastaje sa rukovodiocima obaveštajnih agencija sa svih kontinenata.

O poseti se oglasio i predsednik SAD Donald Tramp, napomenuvši da su ovakvi sastanci "deo rutine".

(RT Balkan)

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