Svet

HILJADE MIGRANATA OSTALE U SEUTI: Španija zatražila pomoć EU

D.D.

28. 08. 2026. u 21:52

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ŠPANIJA je danas zatražila pomoć od Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu (Fronteks) za obradu podataka migranata u severnoafričkoj eksklavi Seuta, skoro mesec dana nakon što je desetine hiljada ljudi ilegalno prešlo granicu iz Maroka, saopštili su danas španski zvaničnici.

ХИЉАДЕ МИГРАНАТА ОСТАЛЕ У СЕУТИ: Шпанија затражила помоћ ЕУ

Foto AP

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska poslao je zahtev generalnoj direktorki Evropske komisije za migracije i unutrašnje poslove Beate Gminder, za pomoć od Fronteksa u proveri ilegalnih migranata u eksklavi, prenosi El Pais.

Prema podacima španskih vlasti, između 5.000 i 8.000 ljudi ostalo je u Seuti nakon što je najmanje 72.000 migranata prešlo granicu iz Maroka 30. jula, u masovnom prelasku kada je na španskoj strani granice poginulo 82 migranta, dok je Maroko saopštio da je u toj zemlji bilo još 14 smrtnih slučajeva migranata.

Više od mesec dana od kako su ilegalno prešli granicu u Seuti, u tom gradu su se pojačale tenzije zbog migranata koji lutaju gradom.

Migranti su nedavno organizovali i protest, a u četvrtak je 12 migranata uhapšeno nakon što su kamenovali vojno vozilo, kada su povredili jednog vojnika i četiri migranta, nakon čega je njih 11 proterano iz Seute.

(Tanjug)

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