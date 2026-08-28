KOLIMA OBARAO LJUDE REDOM NA AUTOBUSKOJ STANICI: Posle svađe mladić se ustremio na grupu ljudi, ubio dvojicu, devetoro povredio

Teška tragedija dogodila se kada je mladić za volanom automobila u francuskom normandijskom gradu Kanu na Atlantiku po svoj prilici namerno uleteo u grupu ljudi koji su na stanici sedeli i čekali autobus.

Foto: Goran Čvorović

Dva muškarca su poginula, dok ih je devetoro povređeno s različitim stepenom ozleda.

Očevici kažu da je do nesreće došlo posle svađe u obližnjem baru na železničkoj stanici u kasnim večernjim satima. Mladići su se sporečkali, još se ne zna zbog čega, a onda je napadač otišao po automobil i pokosio društvo koje se u međuvremenu razišlo i otišlo na stanicu.

U grupi su bili samo muškarci, starosti od 17 do 36 godina. Vozač automobila ima 26 godina, uhvaćen je i priveden, a zatim i zadržan u policijskoj stanici. Protiv njega je pokrenuta istraga zbog ubistva.

Zanimljivo je da ovdašnji mediji ističu da je mladić koji se nalazio za volanom "rođen u Rusiji", ali ne daju dalje podatke oko toga koje državljanstvo ima, niti da li to ima bilo kakve veze sa nastalom tragedijom. Ističe se, takođe, da tužilaštvo za sada ne namerava da podigne optužnicu za "terorizam". Uhapšeni je policiji do sada bio poznat samo po različitim saobraćajnim prekršajima.

- Svi su sedeli na klupi, kada je sa strane u punoj brzini naleteo automobil i sve ih pregazio – saopštio je jedan od očevidaca.

Na mesto tragedije izašlo je 45 spasilaca i 25 policajaca. Mesto nesreće obišao je i prefekt za oblast Kalvados David Klavijer. Jedna žrtva je poginula na licu mesta, pretpostavlja se da je avganistanski državljanin star oko 18 godina, dok je posle nekoliko sati, juče ujutro bilans pogoršan. U grupi na autobuskoj stanici nalazili su se državljani Francuske, Bangladeša, Egipta i Avganistana.