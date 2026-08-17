PROPAST JEDNE NACIJE: Manje od polovine Britanaca ponosno na svoje državljanstvo

MANjE od polovine građana Velike Britanije ponosno je što su Britanci, prema istraživanju britanske istraživačke kompanije Demos.

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O tome piše list „Independent“.

- Ljudi i dalje osećaju snažan ponos u mestima u kojima žive i zajednicama oko sebe. Ono što je narušeno jeste poverenje u Britaniju u celini - rekla je izvršna direktorka firme Poli Kertis.

Prema istraživačima, samo 47% ispitanika je ponosno na svoje britansko državljanstvo.

(alo.rs)