Svet

PROPAST JEDNE NACIJE: Manje od polovine Britanaca ponosno na svoje državljanstvo

Novosti online

17. 08. 2026. u 17:13

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MANjE od polovine građana Velike Britanije ponosno je što su Britanci, prema istraživanju britanske istraživačke kompanije Demos.

ПРОПАСТ ЈЕДНЕ НАЦИЈЕ: Мање од половине Британаца поносно на своје држављанство

FOTO: Depositphotos/samot

O tome piše list „Independent“.

- Ljudi i dalje osećaju snažan ponos u mestima u kojima žive i zajednicama oko sebe. Ono što je narušeno jeste poverenje u Britaniju u celini - rekla je izvršna direktorka firme Poli Kertis.

Prema istraživačima, samo 47% ispitanika je ponosno na svoje britansko državljanstvo.

(alo.rs)

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