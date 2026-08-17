Svet

RUSI ŽESTOKO REAGOVALI ZBOG BRITANSKIH DRONOVA: Vi ste saučesnik u krvavim zločinima i terorističkim napadima

Novosti online

17. 08. 2026. u 16:59

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

AMBASADA Rusije u Londonu saopštila je danas da Velika Britanija postaje pomagač i saučesnik u "krvavim zločinima i terorističkim napadima" Kijeva, nakon što je Ukrajina počela da koristi bespilotne letelice britanske proizvodnje za napade duboko na teritoriji Rusije.

РУСИ ЖЕСТОКО РЕАГОВАЛИ ЗБОГ БРИТАНСКИХ ДРОНОВА: Ви сте саучесник у крвавим злочинима и терористичким нападима

Foto: Molakaliva/Alamy/Profimedia

Britanska letelica je, prema pisanju lista "Tajms", u nedelju, počela da se koristi za napade duboko unutar ruske teritorije, prenose RIA Novosti.

"Velika Britanija na taj način postaje pomagač i saučesnik u krvavim zločinima i terorističkim napadima ukrajinskih neonacista, sa ciljem obuzdavanja naše zemlje i nanošenja maksimalne štete tuđim rukama", navodi se u saopštenju ruske ambasade.

Ambasada Rusije u Londonu upozorila je da će Britanija snositi posledice svojih postupaka.

"Takvi postupci Londona neminovno će imati posledice za koje će morati da odgovara. Što je njegovo učešće u sukobu dublje i što je veća podrška terorističkoj mašineriji Kijeva, to će cena biti viša", saopštila je ambasada.

Ruska diplomatska misija ocenila je da navodi o upotrebi britanskih dronova za napade duboko na teritoriji Rusije potvrđuju da London svesno podstiče eskalaciju sukoba, dok istovremeno licemerno govori o težnji ka miru.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica

Meridianbet podržao UFC Fight Night: Beograd kao nova borilačka prestonica