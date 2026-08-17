AMBASADA Rusije u Londonu saopštila je danas da Velika Britanija postaje pomagač i saučesnik u "krvavim zločinima i terorističkim napadima" Kijeva, nakon što je Ukrajina počela da koristi bespilotne letelice britanske proizvodnje za napade duboko na teritoriji Rusije.

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Britanska letelica je, prema pisanju lista "Tajms", u nedelju, počela da se koristi za napade duboko unutar ruske teritorije, prenose RIA Novosti.

"Velika Britanija na taj način postaje pomagač i saučesnik u krvavim zločinima i terorističkim napadima ukrajinskih neonacista, sa ciljem obuzdavanja naše zemlje i nanošenja maksimalne štete tuđim rukama", navodi se u saopštenju ruske ambasade.

Ambasada Rusije u Londonu upozorila je da će Britanija snositi posledice svojih postupaka.

"Takvi postupci Londona neminovno će imati posledice za koje će morati da odgovara. Što je njegovo učešće u sukobu dublje i što je veća podrška terorističkoj mašineriji Kijeva, to će cena biti viša", saopštila je ambasada.

Ruska diplomatska misija ocenila je da navodi o upotrebi britanskih dronova za napade duboko na teritoriji Rusije potvrđuju da London svesno podstiče eskalaciju sukoba, dok istovremeno licemerno govori o težnji ka miru.