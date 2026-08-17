POJAVIO SE NOVI OTVOR NA ETNI IZ KOG KULJA LAVA: Dolazni letovi ograničeni do sutra
NACIONALNI institut za geofiziku i vulkanologiju Italije - Opservatorija Etnean, saopštila je danas da je zabeleženo otvaranje novog otvora na Etni u Vale del Bove, na nadmorskoj visini između 2.200 i 2.350 metara iz koga je počela da teče lava, a kompanija za upravljanje aerodromom (SAC) naredila je ograničene letove do utorka, 18. avgusta u 12 časova.
Kako je navedeno, nastavlja se emisija pepela iz kratera Voragine i raspršuje ga u jugoistočnom smeru, prenosi agencija AdnKronos.
Eruptivna aktivnost uticala je na letove na aerodromu u Kataniji, a SAC je naredila zatvaranje vazdušnog prostora koji odgovara sektoru B1 do sutra u 12 časova, odnosno dolasci su ograničeni na 10 aviona na jedan sat, dok za odlazne letove ne postoje ograničenja
Seizmička aktivnost se povećala već u nedelju poslepodne, i od tada, uz male fluktuacije, amplituda se neznatno smanjila, ali ostaje unutar visokog raspona, prenosi portal Katanija tudej.
Šef Civilne zaštite Sicilije Salvo Kokina rekao je da situacija na aerodromu Fontanarosa trenutno nije kritična, da vetar ne utiče na aerodrom niti na glavne sektore letova, a zabeleženo je samo nekoliko ograničenja dolazaka, što je rezultiralo kašnjenjima, bez preusmeravanja ili preusmeravanja na druge aerodrome.
Kako je rekao situacija bi mogla da se promeni sutra, a do tada oprez ostaje na visokom nivou.
-Ako se emisija pepela nastavi, biće ključno da se prati očekivana promenu vetra sutra poslepodne, što bi moglo brzo da promeniti operativni scenario. Bilo kakva otkazivanja, preusmeravanja ili operativne promene ostaju isključiva odgovornost aviokompanija, poput Rajanera. U tim slučajevima, odgovornost je aviokompanija da osiguraju pomoć i preusmeravanje putnika, u skladu s važećim propisima, rekao je Kokina.
Dodao je i da će regionalne vlasti, ukoliko se desi da aviokompanija ostavi putnike bez adekvatne pomoći, kao što se već događalo prethodnih dana, preduzeti vanredne mere.
(Tanjug)
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