Svet

PUTINOV SPECIJALAC ISMEJAO FON DER LAJENOVU: Migranti pohrlili u Seutu da joj lično zahvale – 148 presretnuto na granici

P. Đurđević

16. 08. 2026. u 14:56

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MIGRANTI masovno dolaze na špansku granicu u Seuti kako bi lično „zahvalili“ predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen na migracionoj politici, ocenio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev.

ПУТИНОВ СПЕЦИЈАЛАЦ ИСМЕЈАО ФОН ДЕР ЛАЈЕНОВУ: Мигранти похрлили у Сеуту да јој лично захвале – 148 пресретнуто на граници

Foto: Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

- Migranti masovno dolaze kako bi lično zahvalili Ursuli i drugim birokratama EU naklonjenim migracijama na njihovim izvanrednim podsticajima za migraciju - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući objavu o probijanju granice u španskoj Seuti od strane afričkih migranata.

Marokanske snage presrele 148 migranata

Broj migranata koje su marokanske snage presrele dok su pokušavali da nezakonito pređu u Seutu porastao je na 148, prenosi EFE, pozivajući se na bezbednosne izvore.

Kako se navodi, od 148 do sada presretnutih osoba, 128 je iz zemalja podsaharske Afrike, a 20 su državljani Maroka.

Foto: Tanjug/AP Photo/Bernat Armangue

Marokanske snage su tokom operacije koristile helikoptere, dronove, policijske pse i suzavac.

Bezbednosni izvori su naglasili da će se ove bezbednosne operacije nastaviti i održavati u koordinaciji sa svim bezbednosnim agencijama i lokalnim vlastima.

Takođe, kako kažu, preventivne operacije koje je poslednjih dana sprovela Generalna direkcija za nacionalnu bezbednost dovele su do hapšenja 61 osumnjičenog za podsticanje i promociju ilegalnih migracija putem društvenih medija.

Prethodno, u subotu, marokanska policija saopštila je da je uhapsila najmanje 111 ljudi koji su pokušali da pređu granicu i uđu u Seutu.

(Sputnjik)

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