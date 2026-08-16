PUTINOV SPECIJALAC ISMEJAO FON DER LAJENOVU: Migranti pohrlili u Seutu da joj lično zahvale – 148 presretnuto na granici
MIGRANTI masovno dolaze na špansku granicu u Seuti kako bi lično „zahvalili“ predsednici Evropske komisije Ursuli fon der Lajen na migracionoj politici, ocenio je specijalni predstavnik predsednika Rusije za investiciono-ekonomsku saradnju sa inostranstvom i direktor Ruskog fonda za direktne investicije (RFPI) Kiril Dmitrijev.
- Migranti masovno dolaze kako bi lično zahvalili Ursuli i drugim birokratama EU naklonjenim migracijama na njihovim izvanrednim podsticajima za migraciju - napisao je Dmitrijev na društvenoj mreži Iks, komentarišući objavu o probijanju granice u španskoj Seuti od strane afričkih migranata.
Marokanske snage presrele 148 migranata
Broj migranata koje su marokanske snage presrele dok su pokušavali da nezakonito pređu u Seutu porastao je na 148, prenosi EFE, pozivajući se na bezbednosne izvore.
Kako se navodi, od 148 do sada presretnutih osoba, 128 je iz zemalja podsaharske Afrike, a 20 su državljani Maroka.
Marokanske snage su tokom operacije koristile helikoptere, dronove, policijske pse i suzavac.
Bezbednosni izvori su naglasili da će se ove bezbednosne operacije nastaviti i održavati u koordinaciji sa svim bezbednosnim agencijama i lokalnim vlastima.
Takođe, kako kažu, preventivne operacije koje je poslednjih dana sprovela Generalna direkcija za nacionalnu bezbednost dovele su do hapšenja 61 osumnjičenog za podsticanje i promociju ilegalnih migracija putem društvenih medija.
Prethodno, u subotu, marokanska policija saopštila je da je uhapsila najmanje 111 ljudi koji su pokušali da pređu granicu i uđu u Seutu.
(Sputnjik)
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