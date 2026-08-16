NAUČNICI ĆE UZGAJATI LJUDSKE ORGANE U LABORATORIJI: Evo za šta će služiti
ISTRAŽIVAČKI centar u Kembridžu će, prema projektu koji je vredan 20 miliona funti (23,4 miliona evra), uzgajati minijaturne ljudske organe za testiranje lekova.
Do toga dolazi u očekivanju da organoidi i tkiva uzgajana iz ljudskih ćelija daju tačnije rezultate od životinja na kojima su ranije testirani, izjavio je danas profesor pedijatrijske gastroenterologije na Institutu za matične ćelije u Kembridžu Matijas Zilbauer.
"To će imati veliki uticaj na broj korišćenih životinja i način na koji ćemo razvijati nove lekove u budućnosti. Ne kažemo da neće biti upotrebe životinja u bliskoj ili doglednoj budućnosti, jer još uvek postoje određena pitanja koja ne mogu da se testiraju u ovim novim modelima, ali smanjenje je veoma realno", rekao je Zilbauer, prenose mediji.
Minijaturni ljudski organi i druga tkiva biće uzgajani iz ćelija pacijenata Nacionalne zdravstvene službe (NHS) u cilju poboljšanja testiranja lekova i smanjenja broja životinja koje se koriste u razvoju lekova.
Naučnici će koristiti grudvice tkiva da bi saznali kako se bolesti razlikuju među pacijentima, pomažući im da identifikuju koji su tretmani najbolji za različite ljude na osnovu određene patologije koja je u osnovi njihovog stanja.
Ovaj potez označava prelazak sa tradicionalne upotrebe životinja kao modela za ljudske bolesti, ka onome što istraživači smatraju preciznijim i pouzdanijim testovima koji su zasnovani direktno na ljudskim tkivima.
sputnikportal.rs
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