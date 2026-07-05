GLEDAJTE KAKO RUSKI RATNI BRODOVI STIŽU U KINU: Uslediće zajednička akcija i trajaće sedam dana
GODIŠNjE vežbe „Zajedničko more 2026” trajaće skoro nedelju dana, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi
Ruski ratni brodovi Pacifičke flote stigli su u kinesku luku Ćingdao na godišnje zajedničke pomorske vežbe, saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane u Moskvi.
Dve mornarice, uz podršku avijacije, sprovešće operacije potrage i spasavanja, vežbe protivpodmorničke i protivvazdušne odbrane, kao i vežbe artiljerije sa bojevom municijom, saopštilo je ministarstvo.
Video koji je objavilo ministarstvo prikazuje odred brodova ruske Pacifičke flote koji stiže u luku. Takođe prikazuje zvaničnu ceremoniju dočeka, gde mornari iz obe zemlje razmenjuju rukovanja dok deca poklanjaju cveće posadama u poseti.
Kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je u nedelju da je vežba deo godišnjeg plana saradnje između dve vojske i da je usmerena na zajedničko rešavanje bezbednosnih izazova i održavanje regionalnog mira i stabilnosti. Dodalo je da će neke snage sa obe strane sprovesti zajedničku pomorsku patrolu u delovima Tihog okeana nakon vežbi.
Vežbe se održavaju u trenutku kada Rusija i Kina nastavljaju da proširuju vojnu saradnju, uz jačanje političkih i ekonomskih veza.
Ranije ove godine, kineski predsednik Si Đinping ugostio je ruskog predsednika Vladimira Putina u Pekingu. Tokom posete, strane su potpisale više od 40 sporazuma o saradnji u oblastima kao što su trgovina, tehnologija i razmena u sferi medija.
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