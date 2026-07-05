Svet

GLEDAJTE KAKO RUSKI RATNI BRODOVI STIŽU U KINU: Uslediće zajednička akcija i trajaće sedam dana

Новости онлајн

05. 07. 2026. u 18:06

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

GODIŠNjE vežbe „Zajedničko more 2026” trajaće skoro nedelju dana, saopštilo je Ministarstvo odbrane u Moskvi

ГЛЕДАЈТЕ КАКО РУСКИ РАТНИ БРОДОВИ СТИЖУ У КИНУ: Уследиће заједничка акција и трајаће седам дана

Jutjub printskrin

Ruski ratni brodovi Pacifičke flote stigli su u kinesku luku Ćingdao na godišnje zajedničke pomorske vežbe, saopštilo je u nedelju Ministarstvo odbrane u Moskvi.

Dve mornarice, uz podršku avijacije, sprovešće operacije potrage i spasavanja, vežbe protivpodmorničke i protivvazdušne odbrane, kao i vežbe artiljerije sa bojevom municijom, saopštilo je ministarstvo.

Video koji je objavilo ministarstvo prikazuje odred brodova ruske Pacifičke flote koji stiže u luku. Takođe prikazuje zvaničnu ceremoniju dočeka, gde mornari iz obe zemlje razmenjuju rukovanja dok deca poklanjaju cveće posadama u poseti.

Kinesko Ministarstvo nacionalne odbrane saopštilo je u nedelju da je vežba deo godišnjeg plana saradnje između dve vojske i da je usmerena na zajedničko rešavanje bezbednosnih izazova i održavanje regionalnog mira i stabilnosti. Dodalo je da će neke snage sa obe strane sprovesti zajedničku pomorsku patrolu u delovima Tihog okeana nakon vežbi.

Vežbe se održavaju u trenutku kada Rusija i Kina nastavljaju da proširuju vojnu saradnju, uz jačanje političkih i ekonomskih veza.

Ranije ove godine, kineski predsednik Si Đinping ugostio je ruskog predsednika Vladimira Putina u Pekingu. Tokom posete, strane su potpisale više od 40 sporazuma o saradnji u oblastima kao što su trgovina, tehnologija i razmena u sferi medija.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
Vodimo te u zemlju pobednika Watch and bet
Celo Prventsvo igraj besplatno Betboost
Early payout Kuća najvećih bonusa
Betbuilder Maksimalna isplata
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu

FIKSNE PROTEZE KOD DECE I ODRASLIH: Prvi korak ka zdravom i lepom osmehu