Košarka

"OVDE SAM PROTIV ZVEZDE PROMAŠIO ŠUT ZA POBEDU": Jokić stao pred novinare, pa oduševio Srbiju

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05. 07. 2026. u 12:52

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Kapiten Srbije Nikola Jokić izašao je pred novinare u susret narednom meču kvalifikacija za Mundobasket protiv Bosne i Hercegovine.

ОВДЕ САМ ПРОТИВ ЗВЕЗДЕ ПРОМАШИО ШУТ ЗА ПОБЕДУ: Јокић стао пред новинаре, па одушевио Србију

Photo: Antonio Ahel/ATAImages

Srbija u ponedeljak dočekuje BiH u Pioniru od 20.00, a centar Denvera prvo se prisetio kada je poslednji put igrao u ovoj hali.

- Poslednji put sam igrao ovde kad sam promašio za pobedu Mege protiv Crvene zvezde u finalu Kupa - rekao je Jokić novinarima.

Srbija je u prethodnom meču pobedila Švajcarsku i tako osigurala drugu fazu kvalifikacija, a u tom susretu imali su ukupno 32 asistencije.

- Od samog početka je selektor tražio ekstra pas, da se nađe bolji šut, da bude otvoren. To smo i radili većim delom utakmice. Čak smo i promašili dosta otvorenih šuteva, ali smo ponovo kreirali dobre šuteve. To govori o dobrom pristupu ofanzivnom delu, dok kod defanzivnog segmenta to nije bilo slučaj, naročito u prvoj četvrtini - rekao je centar Denvera.

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