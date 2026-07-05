VRAĆA SE JIRGEN KLOP: Čuveni trener seda na klupu Nemačke!
NEMAČKA je razočarala na Svetskom prvenstvu. "Panceri" su eliminisani u šesnaestini finala od Paragvaja i cenu je zbog toga platio selektor Julijan Nagelsman. Ipak, nije dugo trebalo čelnicima ove reprezentacije da pronađu zamenu.
Posle dve godine bez posla, trenerskom poslu se vratio Jirgen Klop koji je prihvatio da preuzme funkciju šefa stručnog štaba nacionalnog tima, prenosi Fabricio Romano.
Ističe se da su detalji dugoročnog ugovora, projekat i odlazak iz "Red Bul grupe" još uvek predmet pregovora.
Ovo će Klopu biti prvi angažman još od leta 2024. godine kad je posle devet godina napustio Liverpul.
Takođe, 59-godišnjem stručnjaku će ovo biti prvi put da vodi neku reprezentaciju, pošto je do sad pored engleskog velikana trenirao Majnc i Borusiju Dortmund.
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