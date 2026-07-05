VRAĆA SE JIRGEN KLOP: Čuveni trener seda na klupu Nemačke!

NEMAČKA je razočarala na Svetskom prvenstvu. "Panceri" su eliminisani u šesnaestini finala od Paragvaja i cenu je zbog toga platio selektor Julijan Nagelsman. Ipak, nije dugo trebalo čelnicima ove reprezentacije da pronađu zamenu.

Foto: Alan Martin / imago sportfotodienst / Profimedia

Posle dve godine bez posla, trenerskom poslu se vratio Jirgen Klop koji je prihvatio da preuzme funkciju šefa stručnog štaba nacionalnog tima, prenosi Fabricio Romano.

🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥



Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.



RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026

Ističe se da su detalji dugoročnog ugovora, projekat i odlazak iz "Red Bul grupe" još uvek predmet pregovora.

Ovo će Klopu biti prvi angažman još od leta 2024. godine kad je posle devet godina napustio Liverpul.

Takođe, 59-godišnjem stručnjaku će ovo biti prvi put da vodi neku reprezentaciju, pošto je do sad pored engleskog velikana trenirao Majnc i Borusiju Dortmund.

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