RUSKA RATNA MAŠINA SE NE GASI: Juriš na Slavjansk!
RUSKE trupe su 4. jula pokrenule tri napada dronova na Slavjansk u Donjeckoj oblasti.
Ruske trupe su 4. jula pokrenule tri napada dronova na Slavjansk u Donjeckoj oblasti.
Nije bilo žrtava ni u jednom od ovih napada.
Kako prenose ukrajinski mediji, napadi su žestoki i očekuje se da se uskoro na obodima grada pojave i ruske trupe.
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