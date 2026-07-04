Svet

RUSKA RATNA MAŠINA SE NE GASI: Juriš na Slavjansk!

Симеуновић А. Милош

04. 07. 2026. u 23:01

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RUSKE trupe su 4. jula pokrenule tri napada dronova na Slavjansk u Donjeckoj oblasti.

РУСКА РАТНА МАШИНА СЕ НЕ ГАСИ: Јуриш на Славјанск!

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Ruske trupe su 4. jula pokrenule tri napada dronova na Slavjansk u Donjeckoj oblasti.

Vojna uprava Slavjanska je ovo izvestila na Telegramu, prema Ukrinformu.

Nije bilo žrtava ni u jednom od ovih napada.

Kako prenose ukrajinski mediji, napadi su žestoki i očekuje se da se uskoro na obodima grada pojave i ruske trupe.

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