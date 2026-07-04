ZELENSKI SAVEZNICIMA: Šaljite rakete za "Patriot" - znamo da imate - i još sankcija Rusiji

UKRAJINI su hitno potrebne dodatne rakete presretači za sisteme protivvazdušne odbrane Patriot, kao i dalje pooštravanje sankcija protiv Rusije kako bi bila primorana da okonča rat, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Foto: Aaron Schwartz/PA Images/Profimedia, Depositphotos/vladirina32

Predsednik Ukrajine je to rekao u video obraćanju tokom 33. godišnjeg zasedanja Parlamentarne skupštine OEBS-a, koje se održava od 4. do 8. jula 2026. u Hagu, preneo je Ukrinform.

''Ukrajini su hitno potrebne rakete za sisteme Patriot i svi znamo da ih naši partneri imaju. Sada nam je potrebna politička volja da ih prebacimo u Ukrajinu, pre svega iz Sjedinjenih Američkih Država. Molimo vas da pomognete da se to omogući“, naglasio je Zelenski.

Takođe je napomenuo da se trenutno nalazi u gradu Odesi, koji Rusija, kako je naveo, “očajnički želi da uništi”.

Zelenski je u Odeskoj oblasti održao koordinacioni sastanak o jačanju protivvazdušne odbrane i kapaciteta flote, preneo je Ukrinform.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina pronalazi načine da se suprotstavi snažnim ruskim napadima, ali balističke rakete ostaju najveći izazov za ukrajinsku protivvazdušnu odbranu.

“Dosledno uspevamo da oborimo najmanje 90 odsto dronova, ali balističke rakete su mnogo teži izazov. Takođe radimo na efikasnijem presretanju krstarećih raketa, ali upravo balističke rakete Rusija koristi kao poslednji argument za nastavak ovog rata”, kazao je on.

Pored jačanja protivvazdušne odbrane, Zelenski je pozvao međunarodne partnere da ne popuštaju pritisak sankcija na Rusiju.

“Uvedite nove sankcije kako bi Rusija imala sve manje i manje mogućnosti da se prilagodi ovom ratu i bila primorana da krene ka pregovorima“, apelovao je Zelenski, dodajući da je posebno potreban pritisak na ruski naftni sektor.

On je istovremeno pozvao evropske zemlje da uspostave pravne mehanizme za zaplenu i prodaju nafte koju prevozi ruska “flota iz senke”, ističući da ti resursi ne smeju da se koriste za finansiranje rata protiv Ukrajine.

(Tanjug)

BONUS VIDEO