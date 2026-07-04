Svet

TRAMP PONIZIO OVOG POLITIČARA „Slažemo se dobro – on zna ko je šef!“

P. Đurđević

04. 07. 2026. u 20:17

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AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas da ga je izraelski premijer Benjamin Netanjahu zamolio za sastanak u Beloj kući, i da bi taj susret mogao da se održi već sledeće nedelje.

ТРАМП ПОНИЗИО ОВОГ ПОЛИТИЧАРА „Слажемо се добро – он зна ко је шеф!“

Foto: Tanjug/AP/Mark Schiefelbein

- Slažemo se veoma dobro. (Netanjahu) zna ko je šef - rekao je Tramp u telefonskoj izjavi za Aksios.

Kancelarija izraelskog premijera saopštila je da je Netanjahu pozvao Trampa da mu čestita 250. Dan nezavisnosti Sjedinjenih Američkih Država.

- Tokom razgovora, premijer je rekao da su Sjedinjene Države garant globalne slobode i da Izrael veoma ceni bliske odnose između dve nacije. Premijer Netanjahu i predsednik Tramp su se složili da se uskoro sastanu u Sjedinjenim Državama - saopštila je Netanjahuova kancelarija.

Foto: Printskrin/Jutjub/PBS NewsHour

Izraelski zvaničnik je za Aksios danas ocenio da se sastanak Netanjahua sa Trampom verovatno neće održati sledeće nedelje, zbog Trampovog putovanja u Tursku na samit NATO, koji će se održati 7. i 8. jula.

- To bi se moglo da se dogodi nedelju dana kasnije - rekao je zvaničnik.

(Tanjug)

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