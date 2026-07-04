KOLINA NIJE IMAO MILOSTI! Ovo je prvi oteran arbitar sa Mundijala! Zbog Hrvata više neće sudijti na Svetskom prvenstvu!

Vodeći čovek Sudijske organizacije FIFA precrtao Šveđanina Espera Eskasa sa liste aktivnih u SAD, Meksiku i Kanadi.

Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia

Norveški sudija Espen Eskas više neće deliti pravdu na Svetskom prvenstvu, pošto je završio svoj nastup na turniru posle kontroverzne utakmice između Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala.

Odluku o njegovoj sudbini doneo je bivši legendarni italijanski arbitar Pjerluiđi Kolina, koji je na čelu sudijske organizacije FIFA, posle ogromnog pritiska javnosti koji je usledio posle spornog meča.

Iako je upravo Eskas bio u centru pažnje, mnogi smatraju da je norveški arbitar zapravo odradio veoma dobar posao i da je ključnu odluku doneo u skladu sa pravilima.

Foto: AP Photo/Mike Stewart

Podsetimo, u 103. minutu produžetka Ivan Matanović zatresao je mrežu Portugala za izjednačenje, ali je pogodak poništen nakon pregleda tehnologije. Čip ugrađen u loptu "Trionda" potvrdio je da je hrvatski napadač minimalno zakačio loptu, zbog čega je gol, prema važećim pravilima, morao da bude poništen.

Mada je odluka bila izuzetno bolna za Hrvatsku, ona je doneta u skladu sa pravilima i uz pomoć tehnologije koja se koristi na ovogodišnjem šampionatu svet.

Portugal će za plasman u četvrtfinale igrati "klasik" protiv Španije, pa nas očekuje spektakl u duelu Kristijana Ronalda i Lamina Jamala.

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