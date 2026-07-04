KOLINA NIJE IMAO MILOSTI! Ovo je prvi oteran arbitar sa Mundijala! Zbog Hrvata više neće sudijti na Svetskom prvenstvu!
Vodeći čovek Sudijske organizacije FIFA precrtao Šveđanina Espera Eskasa sa liste aktivnih u SAD, Meksiku i Kanadi.
Norveški sudija Espen Eskas više neće deliti pravdu na Svetskom prvenstvu, pošto je završio svoj nastup na turniru posle kontroverzne utakmice između Hrvatske i Portugala u šesnaestini finala.
Odluku o njegovoj sudbini doneo je bivši legendarni italijanski arbitar Pjerluiđi Kolina, koji je na čelu sudijske organizacije FIFA, posle ogromnog pritiska javnosti koji je usledio posle spornog meča.
Iako je upravo Eskas bio u centru pažnje, mnogi smatraju da je norveški arbitar zapravo odradio veoma dobar posao i da je ključnu odluku doneo u skladu sa pravilima.
Podsetimo, u 103. minutu produžetka Ivan Matanović zatresao je mrežu Portugala za izjednačenje, ali je pogodak poništen nakon pregleda tehnologije. Čip ugrađen u loptu "Trionda" potvrdio je da je hrvatski napadač minimalno zakačio loptu, zbog čega je gol, prema važećim pravilima, morao da bude poništen.
Mada je odluka bila izuzetno bolna za Hrvatsku, ona je doneta u skladu sa pravilima i uz pomoć tehnologije koja se koristi na ovogodišnjem šampionatu svet.
Portugal će za plasman u četvrtfinale igrati "klasik" protiv Španije, pa nas očekuje spektakl u duelu Kristijana Ronalda i Lamina Jamala.
BONUS VIDEO: TAJNA NAJVEĆEG FUDBALSKOG STADIONA NA SVETU: Ovo je lista TOP 10 „hramova fudbala“
Preporučujemo
IZBAČEN DRUGI REKET SVETA! Megasenzacija na Vimbldonu!
04. 07. 2026. u 16:04
NAVIJAČI SU U TRANSU! Vlahović opet u crno-belom dresu! Ali, ne Juventusovom!
04. 07. 2026. u 15:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
ARGENTINA JEDVA PREŽIVELA ZELENORTSKA OSTRVA! "Gaučosi" nakon produžetaka otišli u osminu finala Svetskog prvenstva! (VIDEO)
Fudbalska reprezentacija Argentine plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u Majamiju, posle produžetaka, savladala Zelenortska ostrva rezultatom 3:2.
04. 07. 2026. u 02:46
SENEGAL SE "SAMOUBIO" NA SVETSKOM PRVENSTVU! Belgija nadoknadila dva gola zasotatka, pa u nadoknadi drugog produžetka izborila osminu finala
Fudbaleri Belgije nestvarnim preokretom pobedili su Senegal u šesnaestini finala Mundijala (3:2) i obezbedili meč protiv pobednika meča SAD - Bosna i Hercegovina.
01. 07. 2026. u 22:00
HRVATI PRIZNALI: "Zašto su nam opravdano poništili gol za 2:2"
HRVATSKA reprezentacija je ispala sa Svetskog prvenstva. Izgubili su od Portugala 2:1 u osmini finala Svetskog prvenstva i završili svoj nastup, dok će Kristijano Ronaldo i drugovi u osmini finala jurišati na komšijsku Španiju.
03. 07. 2026. u 17:09
Komentari (0)